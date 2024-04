Ad Arrone torna La Terra in fiore: tre giorni di appuntamenti per festeggiare l'arrivo della primavera

Arrone- Si terrà dal 19 al 21 aprile la ventunesima edizione della manifestazione ‘La Terra in Fiore’ che festeggia l’arrivo della primavera in Valnerina. L'evento vede trasformare i vicoli del castello in un percorso floreale:

addobbi floreali, profumi e colori lungo i vicoli accoglieranno i visitatori di questa tre giorni. La suggestiva chiesa di San Giovanni Battista, risalente al XIV secolo, ospiterà la mostra d’arte ‘ArtisticaMente’ a cura di Liviana Sinibaldi, artista e curatrice d’arte.

L'evento, nato da un’idea di Piero Laliscia, scomparso recentemente, e di sua moglie Patrizia Giacobbi, rappresenta un bel momento di coesione per la comunità arronese. Una manifestazione cresciuta nel tempo e che vede il coinvolgimento attivo dell’amministrazione comunale, fioristi, artisti e tanti appassionati di fiori e natura. ‘La Terra in Fiore’ rientra nelle attività del bando Mia Valnerina 3° edizione, promosso dal Comune di Arrone e sostenuto dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Terni e Narni.

Primo appuntamento venerdì 19 aprile con la visita delle classi dell’istituto ‘G. Fanciulli’ di Arrone accolti da ‘Tele di primavera’, gruppo di artisti che eseguiranno una estemporanea di pittura durante tutta la giornata lungo i vicoli del paese. Previsto per sabato 20 dalle ore 10 alle 19 ‘La Terra in piazza’, il mercato dell’artigianato e florovivaismo.

Alle 16 ‘La Ceramica Botanica’, laboratorio di colorazione su ceramica a cura dell’associazione ‘La Girandola’ mentre alle 17, al ‘Giardino dei libri’, Franca Torlini presenterà il suo libro ‘Pensieri e Sapori in Valnerina’ (Edizioni Thyrus). Un viaggio nel tempo tra antiche e nuove ricette in Valnerina.

Al tramonto spazio all' ‘Aperitivo di Primavera’.

Domenica 21 dalle ore 10 alle 19 continuerà ‘La Terra in piazza’, il mercato dell’artigianato e florovivaismo.

Alle 11 con ‘Torre in vista’, sarà possibile visitare la torre civica di Arrone che in cima vanta di un antico olivo simbolo del comune e un panorama unico. L'evento è in collaborazione con il Gruppo Pipistrelli – CAI sezione di Terni ‘Stefano Zavka’.

Alle 12 ‘Brunch alla Locanda’ lungo i vicoli del Castello, mentre alle 16 ci sarà ‘La Ceramica Botanica’, laboratorio di colorazione su ceramica a cura dell’associazione ‘La Girandola’.

Alle 16 ci saranno due Laboratori Floreali, uno dedicato all’intreccio di ghirlande ed uno dedicato alle composizioni.

Durante le giornate sarà possibile prenotare ‘I racconti del Castello’, visite gratuite accompagnate dagli ambasciatori del Castello che faranno rivivere ai visitatori antichi riti ed usanze de La Terra. Dopo il successo dello scorso anno, ritorna l’Angolo dei saperi, scambio ricette e storie di cucina profumata, e l’Area Baratto di semi e talee tra appassionati di florovivaismo.

