“Camminiamo con la Lilt”: in Valnerina la passeggiata per la prevenzione oncologica

Terni- L’appuntamento è per domenica 7 aprile alle 9, quando si darà il via a “Camminiamo con la Lilt”.

Si tratta della passeggiata con cui l’associazione termina la campagna di raccolta fondi iniziata con i festeggiamenti di San Valentino e protratta fino alla settimana della prevenzione oncologica, che vuole ricordare a tutti che la prevenzione si basa su un corretto stile di vita che prevede una sana e corretta alimentazione e un costante movimento fisico.

La passeggiata parte da Arrone alle 9, con raduno al centro Rafting in via delle Palombare e arriva, lungo il fiume, vicino a Ferentillo con un percorso di sei chilometri tra andata e ritorno, e riprende molti dei concetti che sono propri del coretto stile di vita.

“Innanzi tutto si tratta di una passeggiata, quindi della possibilità di muoversi in modo più o meno veloce, in compagnia di amici e familiari in mezzo alla natura e respirando aria pulita - dice la presidente di Lilt Terni, Luigia Chirico. E’ stata scelta la Valnerina perché è il simbolo della settimana della prevenzione è l’olio extravergine di oliva, prodotto che ha un ruolo fondamentale in una sana alimentazione, e nella zona che percorreremo si trovano le città dell’olio della provincia di Terni. L’altro simbolo di questa settimana è la dieta mediterranea, che ha alla base i concetti di convivialità, l’uso di cibi stagionali e propri della zona dove si vive”.

Per prenotare la partecipazione c’è tempo fino a giovedì 4 aprile.

