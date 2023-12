Acquasparta, aggredisce il fratello e distrugge l'appartamento. Denunciato un quaranteseienne della zona

ACQUADPARTA Minaccia il fratello e distrugge l'appartamento. Divieto di avvicinamento e obbligo di firma per un quarantaseienne della zona. Una vicenda che risale a maggio scorso. L'uomo è a casa sua insieme al fratello. Scoppia una lite furibonda e il quarantaseienne, ubriaco, diventa violento. Si avventa sul fratello, lo minaccia, e in preda all'ira inizia a distruggere arredi e suppellettili. Sul posto arriva una pattuglia dei carabinieri di Terni. Ma l'uomo è una furia. Afferra uno dei militari, lo strattona e gli mette le mani al collo. Poi inizia a prendere a testate il finestrino dell'autopattuglia. In qualche modo i carabinieri riescono a bloccarlo e ad affidarlo alle cure del 118. Alla luce della denuncia presentata dal fratello cinquantaquattrenne, dei precedenti penali a carico dell'aggressore, e della denuncia per resistenza a pubblico ufficiale, il giudice per le indagini preliminari del tribunale di Terni ha disposto l'obbligo di firma e il divieto di l'avvicinamento al fratello.

