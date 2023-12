Amelia, incensurato con la cocaina: una denuncia e un arresto

AMELIA Un arresto e una denuncia. Questo il bilancio degli ultimi controlli effettuati dai carabinieri della compagnia di Amelia sul territorio. A finire in manette un ventiquattrenne residente nel perugino, affidato in prova a una comunità locale, per il quale è stata revocata la misura alternativa e ripristinata la custodia cautelare in carcere.

Denunciato invece un trentasettenne, incensurato. L'accusa per lui è detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio. Nel corso di un controllo, l'uomo è stato trovato in possesso di circa 7 grammi di cocaina, una dose di hashish, un bilancino e una somma di denaro. Tutto sequestrato.



Infine è stato segnalato alla prefettura di Terni in qualità di assuntore un ventottenne trovato in

possesso di uno spinello.