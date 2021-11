A Orvieto i Funkoff, una DeLorean e Linea Verde. Una giornata di riprese aspettando Umbria Jazz Winter

Un anticipo di Umbria Jazz Winter a Orvieto nella mattina di giovedì 18 novembre. Nel centro storico spettacolo e divertimento per le riprese della puntata di Linea Verde che RaiUno dedicherà alla città e al festival musicale che ritorna sulla Rupe dopo un anno di stop.

Un vero e proprio "ritorno al futuro" con i due conduttori Beppe Convertini e Peppone Calabrese che vestiti da Blues Brothers sono arrivati a Orvieto a bordo della DeLorean resa celebre dal film con Michael J Fox. E poi il coloratissimo e amatissimo ritorno in città dei Funkoff la street-band più amata di Umbria Jazz.



Le riprese si concluderanno venerdì 19, in un'azienda agricola della zona; quattro giorni riprese del programma di Rai1 durante i quali le telecamere hanno girato tutta la città dal Duomo al pozzo di San Patrizio passando per il Teatro Mancinelli e il Palazzo del Popolo, dedicando spazio alle lumachelle, all'arte delle merlettaie orvietane e a una intervista con il direttore artistico di Uj, Carlo Pagnotta.

APPROFONDIMENTI LE RIPRESE Le telecamere di “Linea Verde” si accendono su...