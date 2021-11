Le telecamere di “Linea Verde” si accendono su Orvieto. Fino al 19 novembre si "gira" per le vie delle città

Da oggi, martedì 16 e fino al 19 novembre, la città di Orvieto sarà uno tra i tanti set di “Linea Verde” la trasmissione condotta da Beppe Convertini e Peppone che hanno deciso di visitare la parte di Umbria che si muove a tempo di jazz. La trasmissione interamente dedicata al territorio orvietano e all’Oasi di Alviano, verrà registrata dal 16 al 19 novembre e andrà in onda domenica 19 dicembre alle 12:20 su Rai 1.

Per consentire le riprese televisive del programma prodotto da RAI 1 è previsto il divieto di sosta con rimozione dei veicoli nel centro storico limitatamente a via della Cava (nella piazzetta antistante il civico n. 14.) a piazza Cahen davanti alla Funicolare di Orvieto, in largo Ravelli, a piazza Malcorini.