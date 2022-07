Montecastrilli, maxi rissa vicino alla discoteca: Un ragazzo ferito al volto

MONTECASTRILLI - La violenta rissa è esplosa all’improvviso nel cuore della notte nei pressi della discoteca di Montecastrilli.

Si è consumata di fronte allo sguardo impaurito dei tantissimi ragazzi che, intorno alle tre e mezza, iniziavano a lasciare il locale dove avevano trascorso la serata.

La certezza è che in quei momenti sono volati calci e pugni tra un folto gruppo di giovani e che, nel parapiglia, qualcuno ha voluto lanciare una bottiglia di vetro. Ferito in modo lieve al volto uno dei presenti.

Sul posto in pochi minuti sono giunte due pattuglie dei carabinieri, che ora stanno indagando per tentare di ricostruire i contorni della violenta lite.

Che, stando al racconto di alcuni testimoni, sarebbe iniziata per futili motivi tra due gruppi all’interno del locale, che ogni venerdì sera richiama giovani da tutta la provincia.

L’ambiente però non era favorevole vista la significativa presenza del personale impegnato a garantire la sicurezza e a prevenire i comportamenti fuorilegge. E così la lite è proseguita fuori dal locale. Nel giro di un minuto i due gruppi si sono spostati in massa nel parcheggio esterno ed è lì che sono volate le botte e pure i pezzi di vetro di una bottiglia.

Ai militari del comando stazione di Montecastrilli e della compagnia di Amelia il compito di far luce sulle cause che possono aver dato il là alla violenza. Diverse le persone che sono state identificate e sentite dagli investigatori dell’arma, sul posto in forze dopo l’allarme al 112. Molte altre invece quelle che sono riuscite a dileguarsi prima di trovarsi a dover fornire le proprie generalità ai militari intervenuti.

Il ragazzo che durante la rissa ha riportato una lieve ferita al volto ha rifiutato di andare a farsi medicare al pronto soccorso dell’ospedale di Terni. E non ha voluto presentare alcuna denuncia.

Ora si indaga per ricostruire gli effettivi ruoli avuti nella rissa dalle numerose persone che sono state identificate, tutte quelle che erano presenti al momento dell’arrivo delle due pattuglie dei carabinieri. Gli accertamenti sono ancora in corso e al momento non ci sono indagati.

Non è escluso che tutti i protagonisti della rissa siano riusciti a sparire nel nulla prima dell’arrivo delle pattuglie dell’arma.