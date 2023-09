A Casteldilago la festa Madonna dello Scoglio

Casteldilago- Due giorni di appuntamenti per la festa della Madonna dello Scoglio, promossa dall’omonimo comitato dei festeggiamenti in collaborazione con la Pro Loco di Arrone e Valnerina Outdoor Festival.

Il via venerdì 8 settembre con la processione per il Santuario della Madonna dello Scoglio. La partenza alle 8 e 15 dalla Chiesa di San Nicola.

Dalle 19 e 30 per le vie del Borgo di Casteldilago aprirà la prima edizione di “DeGustando nel Borgo”, con piatti della tradizione e la partecipazione della Pro Loco di Arrone. Il grazioso centro della Valnerina ternana proporrà una serata di buon cibo e musica live con Fat Thunder. Chiudono la serata i fuochi d'artificio.

Sabato alle 15, al parcheggio delle mura, la partenza per la passeggiata guidata al Santuario della Madonna dello Scoglio, nell’ambito del Valnerina Outdoor Festival, che si concluderà alle 19 con il rientro a Casteldilago.