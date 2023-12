“Arrone NatalÈ” ricco di proposte per il fine settimana dal 15 al 17 dicembre

Musica, mercatini di artigianato e prodotti locali, attività per bambini, la mostra dei presepi. Prosegue ​“Arrone NatalÈ”, appuntamenti natalizi che animeranno fino al 14 gennaio le vie e le piazze del castello di Arrone interessando anche le frazioni di Casteldilago e Buonacquisto.

Venerdì 15 dicembre alle ore 15 e’ in programma la navetta gratuita per il tour “Borghi in Presepe” che con partenza da piazza Garibaldi porterà a visitare la mostra itinerante di presepi realizzata nella sala Giovanni ventitreesimo di Arrone, la chiesa San Nicola di Casteldilago e l’ex scuola di Buonacquisto, a cura dell’associazione Tempus Vitae di Terni, in collaborazione con il Comune e la Pro loco di Arrone, l’associazione Buonacquisto insieme ed il comitato Madonna dello Scoglio di Casteldilago.

Alle ore 16, nell’ex scuola di Buonacquisto si terrà il laboratorio “Voglia di presepio” con il maestro presepista Ascani, dell’associazione Tempus Vitae che insegnerà ai partecipanti a realizzare un piccolo presepe artistico.

Dalle ore 18, in piazzetta Buonacquisto, vin brulé e degustazione gratuita di dolci della trazione natalizia.

Sabato 16 dicembre dalle ore 10.30 e per tutta la giornata, ci saranno i “Mercatini di Natale”, una mostra mercato dei prodotti di artigianato ed eccellenze enogastronomiche locali, che si terranno anche domenica 17 dicembre, martedì 26 dicembre, il giorno di Capodanno e dell’Epifania.

Tante le tante iniziative riservate ai bambini, sabato 16 dicembre a partire dalle ore 15, con l’animazione ed i giochi degli “Elfi di Babbo Natale”, la consegna delle letterine dei piccoli alla casetta di Babbo Natale, “La freccia del destino” gioco investigativo tramite App, che porterà a conoscere il borgo attraverso una storia fantasticata e in conclusione la passeggiata con “Babbo Natale a cavallo” a cura della scuderia 2F.

Domenica 17 dicembre alle ore 15 in piazza Garibaldi si terrà “La tombola di Amodì” dedicata ai bambini dai 5 ai 10 anni, gratuita su prenotazione tel. 328 18 92 227.

Dallo stesso orario le vie e le piazze di Arrone saranno animate dalla musica de “I nuovi di zecca musica”, mentre alle ore 18.30 ci sarà il concerto a cura di Coro Naharti e Schola Cantorum don Dante Brizzi, diretto da Simone Benedetti, “Natale nell’aria” che si terrà al teatro Comunale.