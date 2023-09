Orvieto, Teatro Mancinelli: al via la campagna abbonamenti per la stagione 2023-2024

Prende il via la campagna abbonamenti per la stagione del Teatro Mancinelli di Orvieto “30 anni di compagnia”. Fino a 10 settembre per i vecchi abbonati sarà possibile confermare l’abbonamento della passata stagione recandosi alla biglietteria del teatro aperta dalle 10.30 alle 13 e dalle 16 alle 18.30.

Dal 12 settembre partirà la vendita libera per i nuovi abbonati con una doppia modalità: on line sul sito www.ticketitalia.com oppure fino al 21 settembre presso la biglietteria del teatro (10.30-13, 16-18.30).

I prezzi degli abbonamenti sono invariati rispetto all'anno scorso: per tutti e 13 i titoli della stagione 260 euro per i posti in platea, I e II ordine; 200 euro per III, IV ordine e loggione.

A partire dal 22 settembre inizierà la vendita dei biglietti dei singoli spettacoli on line sul sito www.ticketitalia.com: platea 30 euro, I e II ordine 25 euro, III e IV ordine 20 euro, loggione 15 euro. Prezzo speciale per gli under 25: 10 euro per tutti i settori.

La stagione si aprirà con “Natale in casa Cupiello” di Vincenzo Salemme in prima nazionale.

L'appuntamento è per sabato 21 ottobre alle 21 in abbonamento e domenica 22 ottobre alle 18 fuori abbonamento-vendita libera.

Per informazioni è possibile contattare la biglietteria del Teatro Mancinelli in corso Cavour 122 al numero 331.2309961 oppure inviare una mail a teatromancinelli@comune.orvieto.tr.it