Otricoli, va in scena "La pace" di Aristofane. Il regista Di Carmine:«Più che una commedia è una profezia»

OTRICOLI "La pace" di Aristofane in scena al teatro dell'Ortera. L'appuntamento è per giovedì 7 e venerdì 8 settembre alle 21. Un evento dalla pro loco di Otricoli e Poggio in collaborazione con l’associazione culturale La luminaria e con il patrocinio del comune di Otricoli.

Sul palcoscenico la compagnia della Groma di Otricoli che negli anni passati ha presentato con successo “Serata Cechov” e “Le Donne al Parlamento” di Aristofane.

«Ho scelto questa commedia- spiega Maurizio Di Carmine che ha curato adattamento e regia - perché più che una commedia è una profezia e sembra la cronaca dei nostri giorni.

Contiene concetti, idee, situazioni ahimè molto contemporanee, dalle quali si evince che la Storia non insegna nulla e l’uomo non può fare altro che confermare la sua natura bellicosa e guerrafondaia».

L’ingresso sarà gratuito. In caso di maltempo lo spettacolo verrà rinviato. I posti non sono numerati e l’assegnazione sarà effettuata dai ragazzi della Pro Loco di Otricoli e Poggio in base all’ordine di arrivo.