Wanda Nara, il racconto della leucemia a Ballando: «L'ho scoperto in tv, in ospedale nessuno mi diceva niente»

«Tutti sappiamo che un giorno non ci saremo più, ma il mio giorno è scritto prima». Questo ha raccontato Wanda Nara nella clip mandata in onda nella semifinale di Ballando con le Stelle. Poi lo choc della scoperta: «L'ho scoperto accendendo la tv, ero in ospedale nessuno mi diceva niente»

Finita la proiezione del video, Icardi raggiunge la moglie sul palco.

Tra l'emozione, la domanda della Lucarelli:«Posso chiedervi come e se è cambiato il vostro rapporto dopo la scoperta della malattia».

«E' da 10 anni che siamo insieme, il rapporto tra noi due è di amore e di famiglia.

Lei aveva tanta paura per loro, diceva "io domani non ci sono più" e ha scoperto questa cosa in tv». «Sappiamo che la notizia è uscita dall'ospedale ma non sappiamo da chi». Questo racconta Mauro mentre abbraccia la moglie in lacrime. Loro non sapevano ancora nulla, ma la sua malattia era già stata resa pubblica. «E' abominevole, da noi non si può fare» commenta Matano.

Il racconto

«L'11 luglio di questo anno faccio un prelievo dovevo venire in Italia con la famiglia. Mi chiamano perché è uscito qualcosa di strano, ho iniziato a preoccuparmi, stavano vedendo dei valori strani in laboratorio, ma dicevano che potevano sbagliarsi. Mauro mi ha portato in ospedale, mi mettono a fare una tac, nessuno mi voleva dire nulla. Non mi passava più il tempo. In ospedale accendo la tv e vedo Wanda ha la leucemia, guardo Mauro e dico: "ho la leucemia e nessuno mi dice nulla". » Così Wanda Nara racconta come ha scoperto di avere la leucemia. Poi in lacrime prosegue:

«Tutti sappiamo che un giorno non ci saremo più, ma il mio giorno è scritto prima. Quel giorno ho iniziato a urlare e ho detto». Qui inizia a singhiozzare poi prosegue «Ho pensato che fanno i bambini, con chi rimangono? Lo hanno scoperto con internet. Mia sorella ha un messaggio di Valentino, mio figlio più grande. Mia mamma sta morendo, lo sta dicendo la tv ma a noi non lo dice nessuno».

«Ho guardato i miei figli e mi sono scusata per aver scelto questo lavoro. Io ho sempre parlato con loro anche delle cose più gravi, io non sono arrivata con loro a sedermi e a spiegargli con l’amore di una mamma che spiega ai suoi figli. Ho capito che l’unica cosa importante è il tempo, non mi è capitato da tanto. Un paio di mesi fa è successo, lì ti rendi conto che la salute è la cosa più importante. Preferisco avere questa malattia io che sono la più forte nella nostra famiglia, perché penso che la posso portare. Se potessi scegliere tra tenerla e non averla, a me ha cambiato la vita tanto in positivo. Sento che sto vivendo più di prima, adesso vivo la vita di più prima non vivevo, respiravo solo».