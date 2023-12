Ballando con le Stelle, il ballo dei piccoli Assunta e Nicolò scatena i social: ecco chi sono

«A me i bambini che eseguono balli sensuali fanno impressione». Si apre così la semifinale di Ballando con le Stelle: tra scintille e provocazioni. A dividere il pubblico social sono le esibizioni di “Ballando con te” svoltesi appena prima dell’inizio della semifinale di Ballando con le Stelle.

«Bambini bravissimi ma sembrano grandi in miniatura», «A me i bambini che eseguono balli sensuali fanno impressione», «Due adulti bassi», «Sono inquietanti e bravissimi».

Ma chi sono Assunta Lucenti e Nicolò Ruggiero, i due bambini presi di mira su “X”?

Entrambi di Napoli, entrambi di nove anni.

Lei già campionessa mondiale di Wdc (World Dance Council), lui vice campione ai British Championship Blackpool e Finalista europeo del Wdc.

Tra i commenti incerti degli spettatori, spiccano anche gli apprezzamenti sulla professionalità e la tecnica. La stessa Carolyn Smith, giurata nella diciottesima edizione di Ballando con le Stelle, poco dopo la loro precedente esibizione aveva dichiarato: «Questi sono i futuri campioni del mondo».

Ma i vincitori di "Ballando con te" sono altri: Nikita Perotti e Sophia Berto, esibitesi in una coreografia su Willy Wonka. Assieme al trofeo, premiati anche con un viaggio formativo in un’accademia di danza a New York.