Sanremo 2024, da Russell Crowe a Gianni Morandi e Sabrina Ferilli: tutti gli ospiti della terza serata

Non solo musica. Per la terza serata del Festival di Sanremo, saranno numerosi gli ospiti a salire sul palco dell'Ariston. Tra questi, Russell Crowe, Sabrina Ferilli, Gianni Morandi ed Edoardo Leo.

Tutti gli ospiti della terza serata

Musica, cinema, tv e non solo. La terza serata del Festival di Sanremo vedrà sul palco numerosi personaggi del mondo dello spettacolo, italiani e non. Oltre ai quindici artisti in gara che canteranno le proprie canzoni, infatti, arriveranno all'Ariston moltissime personalità. Dal Coro della Fondazione Arena di Verona, che canterà "Va Pensiero", a Massimo Giletti, seduto in prima fila in platea per parlare del programma televisivo che condurrà per celebrare i settant'anni della Rai, saranno numerosi gli ospiti accolti da Amadeus e Teresa Mannino, stasera alla conduzione del Festival.

Oltre a loro, spazio poi a Eros Ramazzotti, che in occasione dei quarant'anni di "Terra promessa" tornerà all'Ariston per riproporre la sua celebre canzone, e a Paolo Jannacci e Stefano Massini, che affronteranno il tema delle morti sul lavoro, cantando "L'uomo nel lampo". Dal palco del Suzuki Stage si esibiranno poi Paola e Chiara, protagoniste anche del Prima Festival, per poi lasciare la linea a Sabrina Ferilli, ospite a Sanremo per presentare la sua nuova fiction "Gloria".

All'Ariston arriverà poi un "ospite a sorpresa", che con molta probabilità sarà Gianni Morandi. Spazio poi a Russell Crowe e alla sua band, gli Indoor Garden Party, che canteranno "Let the light shine". Dalla Costa Smeralda si collegherà infine Bresh, per poi passare la linea ad Edoardo Leo e al suo monologo.