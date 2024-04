Il Clandestino, stasera la seconda puntata della serie tv con Edoardo Leo: trama, cast e anticipazioni

Torna stasera in tv, lunedì 15 aprile, Il Clandestino. La fiction con Edoardo Leo nei panni del protagonista, la serie racconta in sei puntate e dodici episodi la nuova vita dell'ex ispettore capo dell'antiterrorismo Luca Travaglia, trasferitosi a Milano a seguito di un attentato, andrà in onda su Rai 1 alle 21.30. Sccopriamo dunque le anticipazioni della seconda puntata.

Il Clandestino, la trama

Luca Travaglia nel passato viveva a Roma ed era uno stimato e rispettato ispettore capo dell’antiterrorismo.

Oggi Travaglia vive a Milano dove lavora come buttafuori nei locali notturni per pagare le cure di Bonetti. Quello che riesce a guadagnare, però, non basta. Così decide di fare il bodyguard per Carolina, una ricca donna milanese, e il detective privato insieme a Palitha, il suo padrone di casa cingalese, intraprendente e anche un po’ razzista. Per risolvere i casi più complessi, Travaglia può contare su Maganza e De Giglio, i suoi ex colleghi poliziotti. Chiunque abbia bisogno di indagare discretamente e in tempi ragionevolmente brevi, può rivolgersi alla sua agenzia “Il Clandestino”. La cui sede operativa è nell’officina del socio Palitha.

Le anticipazioni di stasera

"Intrighi e rivelazioni" questo il titolo del primo episodio di stasera. Luca si trova nei guai è alla ricerca di soldi per estinguere un debito, che resta nel mistero. Accetta così suo malgrado un incarico che va contro i suoi principi etici. Una cinese si presenta nel suo ufficio chiedendo disperatamente un video capace di documentare il tradimento del suo presunto marito. Luca, nonostante le esitazioni, fornisce alla donna il materiale richiesto. Purtroppo poi il video finisce online, rivelando non solo l'identità dell'uomo tradito che è un politico milanese, ma anche il fatto che la donna che lo aveva assunto non fosse sua moglie. Travaglia si sente manipolato e così indaga sul caso, scoprendo tradimenti e bugie.

"Moda, minacce e segreti nascosti" è il secondo episodio. Carolina, vecchia conoscenza di Luca, coinvolge il protagonista su un caso che si svolge durante la settimana della moda a Milano. Uno stilista di fama internazionale, amico di Carolina, chiede l'aiuto di Travaglia per proteggere una delle sue modelle arabe, minacciata da un fanatico dopo aver deciso di sfilare con l'hijab. Il protagonista si addentra nell'indagine, ma trascorre anche tanto tempo in compagnia di Carolina, trovando in lei una confidente a cui aprirsi riguardo ai suoi demoni interiori e alle sue incertezze, con la speranza di riconquistare fiducia nelle donne. A questo punto entra in ballo Bianca, la figlia adolescente di Carolina, che mette in guardia Luca riguardo alle reali intenzioni della madre. Bonetti nel frattempo prende una decisione inspettata.

Il cast

Moltissimi gli attori che hanno preso parte alla serie. Oltre ad Edoardo Leo, compaiono infatti nel cast anche Hassani Shapi, Alice Arcuri, Fausto Maria Sciarappa, Lavinia Longhi, Mattia Mele, Michele Savoia, Isabella Mottinelli, Tia Architto e Simone Colombari.

Di seguito la lista completa:

Edoardo Leo è Luca Travaglia;

Hassani Shapi è Palitha;

Alice Arcuri è Carolina Vernoni;

Fausto Maria Sciarappa è Claudio Maganza;

Lavinia Longhi è Khadija;

Mattia Mele è Sergio Bonetti;

Michele Savoia è De Giglio;

Isabella Mottinelli è Bianca;

Tia Architto è Gedara;

Simone Colombari è Carvelli;

Anna Dalton è Ilenia;

Stefano Guerrieri è Federico;

Simone Gandolfo è Paolo Zanatta;

Sergio Pierattni è Prof. Montechi;

Jonis Bascir è Beslama Dirar;

Hedy Krissaane è Alì;

Angelo Donato Colombo è Levati;

Jerry Mastrodonemico è Arturo Galassi;

Chiara Scelsi è Aida Yazziri;

Iordan Milan Negru è Milos Jovic;

Sofija Zobina è Irina Kwiatkowski.