Russell Crowe a Sanremo 2024 con la sua band, chi è il Gladiatore? Età, peso, il flirt con Meg Ryan e la vita privata

Ospite della terza serata di Sanremo 2024 arriva anche Russell Crowe con la sua band. Ad annunciare la sua presenza sul palco di Sanremo è stato lo stesso Gladiatore con un post e una foto su Twitter: "Sanremo here we come. Let Your Light Shine!!".

Scaletta terza serata, Teresa Mannino co-conduttrice e Russell Crowe ospite: dai Ricchi e Poveri a Ghali, l'ordine di esibizione dei Big

L'attore premio Oscar sarà l'ospite internazionale della terza serata del Festival di Sanremo. Salirà sul palco con la sua band per una performance musicale.