Il Clandestino, stasera la terza puntata della serie tv con Edoardo Leo: trama, cast e anticipazioni

Torna stasera in tv, lunedì 22 aprile, Il Clandestino. La fiction con Edoardo Leo nei panni del protagonista, la serie racconta in sei puntate e dodici episodi la nuova vita dell'ex ispettore capo dell'antiterrorismo Luca Travaglia, trasferitosi a Milano a seguito di un attentato, andrà in onda su Rai 1 alle 21.30. Sccopriamo dunque le anticipazioni della seconda puntata.

Il Clandestino, stasera la seconda puntata della serie tv con Edoardo Leo: trama, cast e anticipazioni

Il Clandestino, la trama

Luca Travaglia nel passato viveva a Roma ed era uno stimato e rispettato ispettore capo dell’antiterrorismo.

Circondato sul lavoro da amici e fidati collaboratori. Assorbito interamente dal lavoro, nella vita di Travaglia non sembrava esserci spazio per i sentimenti fino a quando non incontra Khadija. La loro intesa è immediata e profonda ma, a un certo punto qualcosa si spezza. Chiamato a coordinare un importante summit tra le autorità italiane e quelle libiche, Travaglia si trova coinvolto in un’esplosione: Khadija resta uccisa, Bonetti perde l’uso delle gambe.

Oggi Travaglia vive a Milano dove lavora come buttafuori nei locali notturni per pagare le cure di Bonetti. Quello che riesce a guadagnare, però, non basta. Così decide di fare il bodyguard per Carolina, una ricca donna milanese, e il detective privato insieme a Palitha, il suo padrone di casa cingalese, intraprendente e anche un po’ razzista. Per risolvere i casi più complessi, Travaglia può contare su Maganza e De Giglio, i suoi ex colleghi poliziotti. Chiunque abbia bisogno di indagare discretamente e in tempi ragionevolmente brevi, può rivolgersi alla sua agenzia “Il Clandestino”. La cui sede operativa è nell’officina del socio Palitha.

Le anticipazioni di stasera

"Il processo" è il titolo del quinto episodio. Travaglia viene contattato da due bambine rom, che gli chiedono aiuto per il fratello maggiore. Il ragazzo deve rispondere di fronte al Kris, il tribunale del campo rom: l'accusa è quella di non aver soccorso un amico che, durante un furto, era stato ferito a morte. Luca Travaglia, nel frattempo, si è allontanato da Carolina, dopo quanto raccontato da Bianca. Rimasta senza protezione, la aggrediscono e lui corre da lei. Per farsi perdonare la porta alla prima della Scala.

"Barrìo Crovetto" è il titolo del sesto episodio. Travaglia viene assunto dai genitori di Santiago, un ragazzo ricercato dalla polizia. Il giovane fa parte di una gang latina e avrebbe preso parte a una rissa nella quale una persona è rimasta gravemente ferita. Gli chiedono di trovarlo, prima che lo facciano le forze dell'ordine. La madre non accetta che suo figlio sia un criminale.

Luca Travaglia, che intanto porta avanti la sua relazione clandestina con Carolina, indaga sul caso, scontrandosi però con Maganza. Nel frattempo, l'agente De Giglio cerca di convincere Bonetti a ricominciare le cure che Travaglia gli ha sempre pagato, all'insaputa di tutti: il diretto interessato sta proprio cercando di capire chi c'è dietro a quel denaro.

Il cast

Moltissimi gli attori che hanno preso parte alla serie. Oltre ad Edoardo Leo, compaiono infatti nel cast anche Hassani Shapi, Alice Arcuri, Fausto Maria Sciarappa, Lavinia Longhi, Mattia Mele, Michele Savoia, Isabella Mottinelli, Tia Architto e Simone Colombari.

