Domenica In, gli ospiti di oggi (7 aprile): dai Pooh a Chiara Francini ma anche Francesco Paolantoni ed Edoardo Leo

La domenica della Rai è Domenica In: torna oggi il consueto appuntamento di Rai 1 dalle 14.10 con Mara Venier negli studi televisivi Fabrizio Frizzi di Roma. Il suo salotto riapre le porte ai racconti di personaggi dell'attualità, della musica e dello spettacolo. Vediamo dunque le anticipazioni e chi saranno gli ospiti di oggi, domenica 7 aprile.

Domenica In, gli ospiti di oggi

la puntata di oggi si aprirà con i Pooh che oltre a presentare i loro prossimi impegni, si esibiranno con alcuni grandi successi. Francesco Paolantoni, protagonista di un’intervista tra carriera e vita privata oltre a presentare la nuova seria comedy “Il Santone 2”, su RaiPlay da venerdì 19 aprile. Spazio anche a Chiara Francini, attrice e conduttrice, che presenterà il suo nuovo show “Forte e Chiara”, tre puntate in onda su Rai 1 da mercoledì 10 aprile, con la regia di Duccio Forzano. E ancora, Edoardo Leo interverrà per presentare la nuova ed attesissima serie tv ‘Il Clandestino’, in onda su Rai 1 per sei puntate da lunedì 8 aprile, mentre la giornalista e conduttrice Serena Bortone si racconterà tra vita e lavoro, oltre a presentare il suo nuovo romanzo “A te così vicino”. Spazio alla musica, infine, con Matteo Paolillo che si esibirà insieme a LDA con il nuovo singolo “Nun è cos”.