Tornano le grandi serie di Rai 1. In prima visione assoluta, stasera alle 21.30 andrà in onda la prima puntata del noir metropolitano "Il clandestino". Con Edoardo Leo nei panni del protagonista, la serie racconta in sei puntate e dodici episodi la nuova vita dell'ex ispettore capo dell'antiterrorismo Luca Travaglia, trasferitosi a Milano a seguito di un attentato.

