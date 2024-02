Scaletta terza serata Sanremo 2024 e ordine di uscita (apre Il Tre). Ospiti Morandi, Russel Crowe e Ramazzotti

Scaletta terza serata Sanremo, l'ordine di uscita dei cantanti e chi li presenterà . Sanremo 2024 è pronto a tornare stasera in tv, mercoledì 8 febbraio. Co-conduttrice della serata al fianco di Amadeus, Teresa Mannino. Vediamo dunque a scaletta della terza serata. Come avvenuto ieri, anche nella terza giornata del Festival si esibiranno solo 15 cantanti in gara, presentati dai restanti 15 artisti che non canteranno nel corso della serata. Ordine di uscita:

Il Tre con il brano Fragili presentato da Loredana Bertè

Maninni con il brano Spettacolare presentato da Alfa

Bnkr44 con il brano Governo punk presentati da Fred De Palma

Santi Francesi con il brano L’amore in bocca presentati da Clara

Mr.Rain con il brano Due altalene presentato da Il Volo

Rose Villain con il brano Click boom! presentata da Gazzelle

Alessandra Amoroso con il brano Fino a qui presentata da Dargen D'Amico

Ricchi e Poveri con Ma non tutta la vita presentati da Bigmama

Angelina Mango con il brano La noia presentata da Irama

Diodato con il brano Ti muovi presentato da The Kolors

Ghali con il brano Casa mia presentato da Mahmood

Negramaro con Ricominciamo tutto presentati da Emma

Fiorella Mannoia con Mariposa presentata da Annalisa

Sangiovanni Con Finiscimi presentato da Renga e Nek

La Sad con il brano Autodistruttivo presentati da Geolier

Sanremo, Amadeus si innervosisce su John Travolta: «Inutile polemizzare su questa str...»

Geolier pizzaiolo: «Ho già vinto a Sanremo portando qui il napoletano»

Scaletta terza serata, gli ospiti

La co-conduttrice della serata è Teresa Mannino, all'Ariston si riaffaccia anche Gianni Morandi, che affiancò Amadeus l'anno scorso, per un festival fatto tutto «di amici». Direttamente dall'Australia ritorna a Sanremo, dopo oltre 20 anni dal Gladiatore, Russell Crowe con la sua band Indoor Garden Party. Eros Ramazzotti festeggia 40 anni di Terra Promessa, con la quale vinse tra le Nuove Proposte. A piazza Colombo arrivano Paola & Chiara, sul palco galleggiante c'è Bresh. Stefano Massini e Paolo Jannacci propongono l'inedito L'uomo nel Lampo, brano di forte impatto dedicato alle morti sul lavoro. La vetrina della fiction è per Sabrina Ferilli, protagonista della nuova serie Gloria, per la regia di Fausto Brizzi, in arrivo dal 19 febbraio su Rai1. Infine, Stefano Massini e Paolo Jannacci dedicheranno una canzone ai morti sul lavoro. In Piazza Colombo si esibiranno Paola & Chiara, mentre sulla nave Costa Smeralda toccherà a Bresh.