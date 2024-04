Crozza/Lollobrigida sui formaggi italiani da imporre nei menù dei ristoranti

Nella nuova puntata di FRATELLI DI CROZZA - in onda il venerdì in prima serata sul NOVE e in streaming su discovery+ - Maurizio Crozza è il Ministro dell’Agricoltura Francesco Lollobrigida che parla dei formaggi italiani da imporre nei menù dei ristoranti: «Be’… è la filiera dell’obbligo… è un’idea, eh? Magari due volte alla settimana potremmo scortare il cittadino al ristorante con le forze dell’ordine che lo accompagnano fino al tavolo, perché magari c’è qualche intollerante al lattosio che vuole scappare, e loro lo acciuffano e gli mettono un timbro sul braccio “Entrato! Taleggio ordinato!” Ma, purtroppo, sono idee che nei palazzoni di Bruxelles me le schifano tutte!». “Streaming ed episodi completi su discovery+ (www.discoveryplus.it)”