Gianni Morandi, età, carriera, la figlia scomparsa e le curiosità: il cantante ospite questa sera a Sanremo

Questa sera (8 febbraio) Gianni Morandi sarà ospite nella terza serata del Festival di Sanremo. Il suo è un grande ritorno, visto che l'anno scorso fu co-conduttore per tutte le cinque puntate al fianco di Amadeus. La conferma è arrivata dallo stesso conduttore in conferenza stampa: «Ho sentito Gianni e gli ho detto di fare un salto se non ha impegni». Gianni ha detto di sì. Attesi anche Russell Crowe ed Eros Ramazzotti. Vediamo insieme chi è Gianni Morandi.