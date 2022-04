Isola dei Famosi 2022, Guendalina piange per la mamma: «L'ho fatta soffrire quando ho scelto di vivere con papà»

Guendalina Tavassi ha avuto un'infanzia difficile. Fin da quando aveva 8 anni la naufraga ha vissuto separata dal fratello Edoardo. Lei è stata affidata al papà e il fratello alla mamma. «Con mamma mi ricordo tanta sofferenza, ha cercato in tutti i modi di vedermi ma non ha potuto. Mi è dispiaciuto dopo capire il dolore che le ho provocato. Perché io non sentivo la sua mancanza»

Isola dei Famosi 2022, il travagliato passato di Guendalina Tavassi: dal video hot alla violenza del marito arrestato

Isola dei Famosi, Guendalina parla della mamma

La mamma di Guenda l'ha avuto quando aveva solo 18 anni, la stessa età in cui l'ex gieffina ha avuto la sua prima figlia gaia. «Li ho capito cosa ha passato mamma. Io stavo per abortire perché avevo paura di non farcela. Ero ricoverata attaccata alle flebo per abortire ma è arrivata mia madre io mi sono staccata tutto perché lei mi gridava di non fare sciocchezze. Da li non ci siamo mai lasciate. Abbiamo recuperato tutto il tempo perso».

La sorpresa

Ilary Blasi ha la mamma di Guenda, Emanuela Fuin in studio, ma prima la naufraga vuole mandarle un messaggio.

«Mi dispiace se l'ho fatta soffrire perché me ne sono andata, ma anche se sono cresciuta è sempre la mia mamma e io sarò sempre la sua piccolina»

«Non hai colpe eri una bambina. Ti ho sempre amato sono sempre stata dalla tua parte».