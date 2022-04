Isola dei Famosi 2022, Laura attacca Guendalina sulla "sorte" delle pizzette. La risposta di Vladimir Luxuria fa calare il silenzio in studio

Le liti accendono l'Isola dei Famosi 2022. Da una parte c'è Guendalina Tavassi dall'altra Clemente Russo e la moglie Laura Maddaloni. In questi giorni sono volate parole pesanti tra loro. Il cibo rimane l'argomento che fa scattare tutti. Guenda trova un cocco che condivide e poi altri due che vuole tenerlo per se. A dire la verità è stato Edoardo tavassi il fratello di Guenda. «Non possiamo convivere con persone che non vogliono condividere con i compagni di squadra», Clemente è furioso. «Questa è una guerra contro me, sono sola e continuerò sola»

APPROFONDIMENTI PERSONE Eva Henger come sta? «Viva per la cintura» TELEVISIONE Isola, tra Guendalina e Laura scatta la rissa TELEVISIONE Video NON MI VERGOGNO Isola 2022, l'ex naufrago in miseria: «Campo di... TELEVISIONE Isola dei Famosi, Laura Maddaloni ha un malore: «Mi hanno... PERSONE Isola dei Famosi 2022, Jeremias abbandona per tornare dalla...

Isola dei Famosi 2022, tra Guendalina e Laura scatta (quasi) la rissa: stasera il confronto in diretta. Le anticipazioni

Isola dei Famosi 2022, Guendalina vs Laura

Laura le è andata molto vicina durante lo scontro e l'ex gieffina ha avuto addirittura paura. «Io penso che Laura sia prevenuta nei miei confronti. Quando è toccato a voi avere del cibo come il caffè con me non avete condiviso nulla se non quando lo ho reclamato. hanno esagerato con i toni, mi hanno riempita di parolaccie. Laura mi è venuta sotto. A me fanno paura un pugile e una judoka. Io parlo solo ma non faccio altro»

Isola dei Famosi, Laura Maddaloni ha un malore: «Mi hanno fatto 22 ore di flebo». Ecco cosa è successo

La versione della moglie di Clemente

Ora tocca alla judoka dire la sua ad Ilary Blasi: «Qua è facile etichettare le persone, io sono venuta sotto per dirti una cosa a bassa voce e per non far sentire quello che volevo dire alle telecamere perché non mi interessava del cibo ma non voglio essere presa in giro. Il giorno dopo è venuta a corrompere me ed Estefania dicendo "non ci sono le telecamere vuoi veire con me". Io non voglio essere presa in giro, non puoi dirmi che il cocco lo hai pescato in mare. Ha messo una pizzetta nel cxxo»

Isola dei famosi, Ilona Staller a cuore aperto con Ilary: «Il dolore più grande per cui mi sono ammalata»

Vladimir fa calare il silenzio

Vladimir Luxuria interviene: «Le ha messe in quel posto perché voleva metterle nel tostapane». Il gelo cade in studio. E Nicola Savino: «I pizzaioli italiani dopo aver scoperto dove nasconde le pizze Guenda hanno creato la Capricciosissima»