Isola dei Famosi 2022, tra Guendalina e Laura scatta (quasi) la rissa: stasera il confronto in diretta. Le anticipazioni

Torna per il dodicesimo appuntamento L’Isola dei Famosi 2022. Il reality condotto da Ilary Blasi con l'aiuto di Alvin inviato in Honduras e Nicola Savino e Vladimir Luxuria in studio anche stasera è pronto a regalare grandi emozioni ai telespettatori. Dopo che nella scorsa puntata nessuno è stato eliminato con un Ilona Staller che è rimasta su Playa Sgamada dopo aver perso al televoto contro Edoardo Tavassi le liti continuano ad accendere Cayo Cochinos più del fuoco.

I fratelli Tavassi restano al centro dell'attenzione. Mentre Edoardo non ha ancora risolto i dissaporti con Blind , Guendalina si è trovata al centro di una lite furiosa con Laura Maddaloni. L’ex gieffina è stata accusata dalla moglie di Clemente Russo di non aver diviso un cocco con gli altri naufraghi, avendone prima mangiato buona parte e solo poi avendolo offerto agli altri. Una scelta che ha scatenato l’ira della judoka, e la rissa è stata quasi sfiorata. Stasera probabilmente la conduttrice chiederà un confronto tra Guendalina Tavassi e Laura.

Continuano le liti tra Carmen e il figlio

Ma le tensioni proseguono anche tra Carmen Di Pietro e il figlio Alessandro. Il rapporto contrastante è sempre stato al centro dell'attenzione dello show, con una Carmen che è sembrata sempre troppo autoritaria nei confronti di Alessandro. Una situazione che alla lunga ha iniziato a pesare ad Alessandro che ora reclama a gran voce la sua indipendenza. Ma Carmen non molla e continua invece a seguirlo da vicino.

I nominati

Attenzione massima ai naufraghi finiti in nomination: Edoardo, Guendalina, Licia e Marco Cucolo, sono i vip che stasera 29 aprile rischiano grosso.