Isola dei Famosi, Blind contro Guendalina Tavassi: «Ha detto che sono un deficente di 20 anni»

Cresce la tensione sull'Isola dei Famosi 2022. A pochi minuti dall'inizio della puntata la discussione si infiamma subito: questa volta nel mirino ci sono i fratelli Edoardo e Guendalina Tavassi attaccati da Blind e Roger. A far scattare le scintille il "furto dei cocchi", un pretesto che tira fuori vecchi rancori.

Blind "Mi pento di averli conosciuti"

Blind ha detto una frase che ha colpito Ilary, "Mi sono pentito di aver consosciuto Edoardo e Guendalina", e poi alla richiesta di spiegazioni della conduttrice ha insistito: "Ho sempre evitato certe persone e certi caratteri, non ho mai ricevuto tutte queste offese in una settimana. Quando gli è stato detto di venirmi a parlare, Guendalina ha risposto: "Non ci penso neanche per sogno perchè è un deficente di vent'anni" Questa frase mi ha colpito". La risposta di Edoardo sono state ulteriori accuse: "Blind pensa che nei reality bisogna sempre litigare. Dove c'è litigio "ci si fionda" e vuole questo" ha concluso.