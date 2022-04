Isola dei Famosi 2022, Jeremias contro i fratelli Tavassi: la reazione di Cecilia Rodriguez. Poi il fratello di Belen abbandona il reality

Martedì 19 Aprile 2022, 10:28

Non c'è pace in Honduras. Il fortunato reality condotto da Ilary Blasi va verso il prolungamento (la finale è prevista infatti il 27 giugno anziché il 23 maggio come previsto) ma i naufraghi già non si tollerano più. All’Isola dei Famosi 2022 è andato in scena un battibecco, un altro, tra Blind, Jeremias Rodriguez ed Edoardo e Guendalina Tavassi. Lo scontro era inziato nei giorni scorsi e i protagonisti erano i fratelli Tavassi e Blind. Sono volate parole forti e Jeremias è, ovviamnete, intervenuto per dire la sua. «Questa è la loro tattica voglio far uscire fuori il peggio di noi, ma non ci riusciranno»

Isola dei Famosi 2022, la reazione di Chechu alla lite di Jeremias

Dopo aver ripostato le clip di quanto accaduto nel reality show, Cecilia Rodriguez ha scritto anche un messaggio per il fratello: «Forza ragazzi». Peccato che il messaggio sia servito a ben poco. Jeremias ieri infatti durante la diretta ha comunicato di aver deciso di abbandonare l'Isola. «Ho bisogno di tornare alla mia vita, ho bisogno della mia fidanzata»

