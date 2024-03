Grande Fratello, chi vincerà tra Beatrice, Massimiliano, Perla, Simona o Rosy? È sfida tra Luzzi e Vatiero

Una manciata di ore e le luci della casa del Grande Fratello si spengeranno. Dopo 197 giorni, 35 concorrenti e 47 puntate la diciassettesima edizione del reality condotto da Alfonso Signorini è giunta al termine.

A contendersi la vittoria ci sono già cinque finalisti: Beatrice Luzzi, Rosy Chin, Massimiliano Varrese, Perla Vatiero e Simona Tagli a loro si aggiungerà come sesto ed ultimo uno tra Sergio D’Ottavi, Letizia Petris e Greta Rossetti.

Stando ai pronostici sul nome del vincitore del Grande Fratello 17 non dovrebbero esserci dubbi.

Al primo Televoto di stasera ci sono: Letizia, Sergio e Greta. Sarà il pubblico a decidere stasera, chi volerà in finale.

I sondaggi

Secondo i sondaggi del sito ForumFree, quest'ultimo sarebbe il concorrente preferito dal pubblico, e dovrebbe quindi raggiungere gli altri in finale. Qui i dati:

Sergio D'Ottavi, 56.23%

Letizia Petris, 28.05%

Greta Rossetti, 15.72%

Non sembrano esserci dubbi però sul fatto che il vincitore del Grande Fratello 2024, o meglio la vincitrice, sarà una tra Beatrice Luzzi e Perla Vatiero. vediamo ora cosa dicono gli scommettitori. Le quote dei bookmaker dei principali portali di scommesse (Sisal, Snai e BWin) si sono ormai assestate e non sembrano tralasciare dubbi: a contendersi la vittoria finale di questa 17esima edizione del Gf saranno Beatrice Luzzi e Perla Vatiero. L’attrice è stata l’autentica protagonista di questi sette mesi a Cinecittà e ha sempre vinto al televoto grazie al sostegno del pubblico, ma la scalata della sua "rivale" (arrivata in finale con un 46%) potrebbe regalare sorprese. I bookmaker puntano sui loro nomi, con l’ex volto di Vivere data a 1.30 per Sisal (1.35 su Snai e 1.40 su BWin) e Perla Vatiero a 3.25 su Sisal e 3.50 su Snai, ma le sue quote scendono addirittura al 2.70 su BWin. Inseguono come outsider i "veterani" di questa edizione Rosy Chin Massimiliano Varrese e Letizia Petris (tutti tra i 15.00 e i 20.00), ma attenzione anche a Simona Tagli, data a 33.00 ma scesa fino a 17.00 su BWin.