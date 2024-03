Massimiliano Varrese, età, carriera e vita privata del finalista del reality di Canale 5

Tutto pronto per la finale del Grande Fratello. Dopo 197 giorni, il reality di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini sta per volgere al termine, mettendo così una fine all'edizione meno vista di sempre. Tra i concorrenti arrivati all'ultima puntata, anche Massimiliano Varrese, attore e ballerino 48enne.

Massimiliano Varrese, chi è

Nato a Roma il 5 gennaio del 1976, Massimiliano Varrese ha 48 anni. Molto presto si trasferisce in Toscana, prima ad Albinia e poi a Grosseto, dove cresce e studia. Ancora giovanissimo inizia a studiare da professionista le arti dello spettacolo presso lo I.A.L.S. di Roma, dove inizia anche a comporre i primi brani come autore. Nel 1997 inizia la sua carriera televisiva, comparendo nello spot della marca di gelati Sanson. Nel 1998 viene scoperto da Raffaella Carrà che lo lancia come cantante-ballerino in "Carràmba! Che fortuna". Nel 1999 esordisce anche a teatro con il musical "Sono tutti più bravi di me", con la regia di E. Giordano e per il quale scrive il brano portante insieme ad Ambrogio Sparagna. Nel 2000 è la volta della pièce teatrale "The Beautiful Thing", diretto da B. Montefusco. Nello stesso anno partecipa poi alla miniserie televisiva "Operazione Odissea", con la regia di Claudio Fragasso. Nel 2000 viene chiamato dal coreografo Luca Tommassini per entrare nel corpo di ballo del programma "Stasera pago io", condotto da Fiorello. Un anno dopo lavora per il tour europeo di Paola & Chiara. L'anno successivo è tra i ballerini del tour di Geri Halliwell (con la quale gira il videoclip di "It's Raining Men") e di Holly Valance. Nel 2002 torna a recitare per la fiction "Il bello delle donne" e nel film "Velocità massima", con Valerio Mastandrea. Nel 2005 interpreta il ruolo di Furio Zani nella fiction Mediaset "Grandi domani", ricevendo un buon riscontro di critica.

Il successo

Nel settembre 2005 viene presentato in anteprima alla 62ª mostra cinematografica di Venezia il suo primo film da protagonista, intitolato "Fuoco su di me", che vince il Premio della Cultura e del Dialogo istituito dalla Regione Veneto. Nel 2006, dopo la miniserie "Sotto copertura", spin off di "Carabinieri", fa il suo ingresso nel cast della fiction di Canale 5, oltre a prendere parte al film in due puntate "La sacra famiglia", con Alessandro Gassmann.

Nell'estate del 2006 è presentatore dell'anteprima Festivalbar. Alla fine dello stesso anno inizia a lavorare in teatro per il musical "3MSC. Emozioni e sogno. Tre metri sopra il cielo. Lo spettacolo", interpretando Step, il personaggio principale. Un ruolo, questo, che gli farà vincere il Premio Vittorio Gassman come miglior giovane talento teatrale nel 2007. Nel 2008 è tra gli interpreti principali della miniserie "Il sangue e la rosa", mentre nel 2007 è testimonial della Tribe by BREIL, ultima per ordine di tempo delle moltissime campagne pubblicitarie da lui interpretate, tra cui quella per lo shampoo Clear e quella del profumo Elizabeth Arden, con Catherine Zeta-Jones.

Alla fine del 2008 finisce di girare come coprotagonista l'opera prima di O. Crisostomi "Alice", dove scrive e canta "L'amore che cos'è", brano portante della colonna sonora. Dal 2010, in collaborazione con il maestro Maurizio Mastrini, porta in teatro diversi reading di musica e poesia, tra cui "Processi InVersi", del quale cura la regia sotto la direzione artistica di Giorgio Albertazzi, e si esibisce omaggiando Charlie Chaplin nella canzone "Smile". Nel 2011 pubblica il romanzo di formazione "L'estate è già finita", scritto a quattro mani con l'amico Francesco Serino. Nel 2012 interpreta la nuova versione in chiave moderna di Francesco d'Assisi nel musical "Chiara e Francesco", per la regia di O. Castagna. Nel 2018 è regista e attore, insieme a Filippo Fagioli, del docufilm "Mi-ka-el", che intreccia il percorso umano di un giornalista, interpretato da Varrese stesso, con la figura dell'Arcangelo Michele. Nel 2019 partecipa in qualità di concorrente ad "Amici Celebrities", in cui si classifica secondo, sconfitto in finalissima dalla showgirl Pamela Camassa. L'11 settembre 2023 entra come concorrente nella casa del Grande Fratello.

La vita privata

Dalla relazione con la sua ex moglie Valentina Melis, il 10 marzo del 2017 è nata la prima figlia di Massimiliano Varrese, chiamata Mia. Prima ancora, l'attore aveva avuto una relazione con la collega Eleonora di Miele, durata solo tre anni a causa della lontananza. Attualmente insegna in una scuola di recitazione, ma è anche un grande appassionato di arti marziali (è maestro di Kudo), meditazione e discipline olistiche.