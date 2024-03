Letizia Petris: età, ex fidanzato, Instagram e genitori della possibile finalista del Grande Fratello

Tutto pronto per la finale del Grande Fratello. Dopo 197 giorni, il reality di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini sta per volgere al termine, mettendo così una fine all'edizione meno vista di sempre. Tra i possibili finalisti c'è Letizia Petris, fotografa e laureata in comunicazione e digital marketing. Scopriamo insieme chi è.

Chi è

Letizia Petris nasce l'8 giugno 1999 (24 anni) sotto il segno dei Gemelli a Riccione, Emilia Romagna. Nel suo periodo adolescenziale si appassiona alla fotografia. Nel 2019 riesce a trasformare il suo hobby in un lavoro vero e proprio quando il rapper Emanuele Caso, in arte Random, la sceglie come fotografa ufficiale.

La carriera

Durante il suo periodo universitario studia anche fotografia e coltiva la sua passione aprendo un pagina su instagram. Grazie alla sua bravura, attira l’attenzione di personaggi famosi come Giordano Mazzocchi, conosciuto grazie al programma Uomini e Donne, e Luca Vetrone, ex naufrago dell’Isola dei famosi. Nel 2022 sfila sul red carpet della 79ª edizione del Festival del Cinema di Venezia e nella stessa occasione ha modo di incontrare l’attore turco Can Yaman.

L'11 settembre 2023 muove i suoi primi passi nel mondo televisivo proprio con il Grande Fratello diventando una concorrente ufficiale e in un intervista prima di entrare nel reality show ha parlato di sè: «Abito in campagna e lavoro in un locale bellissimo sulla spiaggia, faccio la fotografa. La mia vita è una serie tv, papà e mamma quando erano adolescenti prima della mia nascita erano due tossicodipendenti, sono entrati in comunità a San Patrignano ed è nato un folle amore dal quale sono nata io»

Vita privata

Letizia Petris conta ad oggi 104 mila follower sul suo profilo instagram. Tra il 2021 e il 2022 era fidanzata con un ragazzo di nome Andrea Contadini. Nella casa del Grande Fratello ha stretto un rapporto più che di amicizia con Paolo Masella, giovane macellaio di Roma anche se lei al momento non sembra essere cosi sicura dei suoi sentimenti.