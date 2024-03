Grande Fratello, Rebecca Staffelli e la disavventura a poche ore dalla finale: rischia di perdere la puntata?

Il Grande Fratello sta volgendo al termine e mancano pochissime ore alla proclamazione del vincitore o vincitrice di questa edizione così impegnativa. Più di 6 mesi all'interno della Casa, i protagonisti non vedono l'ora di uscire dalla porta rossa e non importa chi vincerà, sarà stata comunque un'esperienza che ha cambiato per sempre le loro vite.

Alfonso Signorini si prepara a condurre questa serata, pieno di emozione e accompagnato, da 6 mesi a questa parte, da Cesara Buonamici e Rebecca Staffelli che, tuttavia, ha avuto una brutta disavventura a poche ore dalla diretta.

Andiamo a scoprire che cosa è successo.

La disavventura di Rebecca Staffelli

Rebecca Staffelli ha condiviso sulle sue storie di Instagram una disavventura molto dolorosa a poche ore dalla Finale in diretta del Grande Fratello.

«A chi è venuto un ascesso il giorno prima della finale?» chiede Rebecca, mentre con il viso dolorante e un asciugamano con ghiaccio cerca di portare un po' di sollievo sulla guancia.

Si tratta, infatti, di un ascesso dentale, ovvero l'accumulo di pus intorno alla radice di un dente. Una brutta esperienza, ma i fan sperano che Rebecca si riesca a riprendere prima dell'inizio della Finale.