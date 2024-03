Simona Tagli, età, carriera, vita privata, castità: chi è la showgirl finalista del Grande Fratello

Tutto pronto per la finale del Grande Fratello. Dopo 197 giorni, il reality di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini sta per volgere al termine, mettendo così una fine all'edizione meno vista di sempre. Tra i finalisti c'è Simona Tagli, showgirl e conduttrice televisiva italiana. Scopriamo insieme chi è.

Chi è

Simona Tagli, nata a Milano il 22 febbraio 1964 (quindi ha 60 anni), è una showgirl e conduttrice televisiva, che nel corso della sua carriera ha lavorato anche come modella. È stata protagonista di molti programmi tv come Drive In, Domenica In e Piacere Raiuno.

Vita privata

Nel 1997, Simona Tagli ha sposato Fabio Anelli, ma la loro storia si è conclusa tre anni dopo, quando la showgirl ha incontrato Francesco Ambrosoli. Dalla loro relazione, nel 2005, è nata la figlia Giorgia. Simona Tagli ha avuto una storia anche con Antonio Zequila, durata circa 7 anni. In passato, tra il 1998 e il 2002, ha avuto una storia con il principe Alberto di Monaco.

La castità

«Sono casta da dieci anni per un voto che avevo fatto alla Madonna di Lourdes ed entro al Grande Fratello senza precludermi la possibilità di trovare un nuovo amore...». Queste le parole di Simona Tagli a Di Più Tv. Un voto fatto «il 10 dicembre 2012 dopo aver ricevuto una grazia e per sentirmi in pace con me stessa ho deciso di fare un voto di castità, un voto che ho sciolto soltanto di recente». Nessun pentimento da parte sua, anzi: «Rispettare quel voto mi ha portato la serenità che desideravo. La quiete. La pace in famiglia e in generale nella vita. Mi sento pronta per ripartire anche se sono lontani i tempi in cui ero protagonista di Domenica In...».

Il rapporto con Beatrice Luzzi

Simona Tagli si era interessata delle vicende legate al Grande Fratello ancora prima di entrarci e nello spazio web 361 magazine, aveva parlato male di Beatrice Luzzi: «Purtroppo io la vedo troppo arroccata nel suo essere attrice, nell’avere un suo trascorso e percorso particolare. Ha avuto anche una grave disgrazia, però comunque è una persona molto risoluta e rigida con gli altri e con sé stessa». Nel confronto con Perla Vatiero, aveva poi aggiunto: «Mentre Beatrice è un po’ più acida nel modo di essere e modo di fare, Perla è un po’ più diretta. Secondo me Beatrice è anche molto manipolatrice e quindi bisogna fare un distinguo importante tra essere manipolatrici e dirette!». Ha fatto poi discutere un episodio avvenuto durante una puntata del Gf, quando Simona Tagli ha svelato un segreto a Beatrice Luzzi. L'atmosfera creatasi tra le due è sembrata molto complice, ma è stata in qualche modo interrotta da una sorta di “censura” imposta dagli autori del programma. Secondo molti telespettatori, quello che è accaduto durante la diretta è stato più di un semplice intervento tecnico: dalle parole della showgirl sembra essere emersa l’intenzione degli autori del reality show di farla entrare per metterla in contrasto proprio con Beatrice Luzzi, ma la dinamica si è completamente ribaltata e tra le due si è instaurato un bellissimo legame.