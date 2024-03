Rosy Chin, età, ristorante, i problemi con il cibo, apparizioni televisive: chi è la chef finalista del Grande Fratello

Tutto pronto per la finale del Grande Fratello. Dopo 197 giorni, il reality di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini sta per volgere al termine, mettendo così una fine all'edizione meno vista di sempre. Tra i finalisti c'è Rosy Chin, chef di origine cinese. Scopriamo insieme chi è.

Chi è

Rosy Chin è nata a Milano il 3 novembre 1985 (ha 38 anni).

I genitori e i problemi con il cibo

Poi parla dei suoi genitori, della sua infanzia piena di privazioni e sacrifici. «I miei genitori sono sempre stati dei ristoratori. Avrei preferito giocare con le bambole ma ho sempre avuto un forte senso del dovere e così ho dovuto soffrire». Una sofferenza vissuta anche con il cibo: «Ho avuto un problema con il cibo. Ero 60 chili di rabbia. Poi ho pensato ai miei bambini, a quanto è bella la vita. E così sono rinata. E il cibo è diventato il mio più grande alleato. Sappiate che in Casa entra una vera guerriera». Durante quest'edizione del Gf, ha raccontato: «A 17 anni sono stata in un centro per curare l'obesità. Non si guarisce mai dall'obesità. Mi sento sempre non adatta e non adatta, a qualsiasi cosa, non so mai se sono giusta o se vado bene. Io mi sento una fallita». Rosy in lacrime ha detto di essere cambiata per amore dei figli e del marito «Parlo del secondo marito, il primo ha contribuito solo ad aggravare la situazione».

Vita privata

Rosy Chin ha sposato nel 2018 il ristoratore, e insieme a lei co-proprietario del Yokohama Sushi Restaurant a Milano, Paolo La Quosta. Al momento del matrimonio, i due avevano già avuto i loro tre figli.

Apparizioni televisive

Rosy Chin è apparsa in alcuni programmi televisivi prima di partecipare al Grande Fratello. La abbiamo vista a "È sempre Mezzogiorno" con Antonella Clerici e in una puntata di "Camper in viaggio", entrambi in onda su Rai 1. La chef è apparsa, inoltre, nella docuserie "The Ferragnez", dove vediamo Fedez andare in compagnia della nonna al ristoranta Yokohama.

Il suo ristorante

Rosy Chin si è fatta conoscere nel mondo della cucina milanese grazie al suo ristorante sushi Yokohama. Nonostante fosse classificata tra le concorrenti "sconosciute" del reality, la sua fama nel campo culinario è già ben consolidata. È figlia di Chang Kuang, noto per aver contribuito a diffondere la cucina cinese a Milano insieme a sua moglie. Il ristorante Yokohama offre una cucina fusion che combina la tradizione orientale con quella occidentale. Il suo menu degustazione, chiamato "Sensazioni", presenta dieci portate da condividere per almeno due persone, al prezzo fisso di 108 euro a persona (escludendo bevande e dolci). Tuttavia, per chi preferisce una cena "alla carta", c'è una vasta scelta di piatti. Il menu include una varietà di carpacci, tra cui il Wagyu a 26 euro, il carpaccio di tonno a 20 euro e quello astice a 33 euro. Gli antipasti caldi includono opzioni come il tentacolo di polpo arrostito a 19 euro e le capesante marinate al sake a 16 euro. Ci sono anche involtini di gamberi a 14 euro e involtini di verdure serviti con salsa agro dolce a 8 euro.