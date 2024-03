Greta Rossetti, chi è l'ex "tentatrice" possibile finalista del Grande Fratello: età, carriera, la madre, il triangolo amoroso

Tutto pronto per la finale del Grande Fratello. Dopo 197 giorni, il reality di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini sta per volgere al termine, mettendo così una fine all'edizione meno vista di sempre. Tra i possibili finalisti c'è anche Greta Rossetti, ex tentatrice di Temptation Island. Scopriamo insieme chi è

Chi è

Greta Rossetti nasce il 6 novembre 1998 (25 anni) sotto il segno dello scorpione a Melzo, in provincia di Milano.

Attualmente vive a Monza e si occupa della parte contabile dell'azienda a conduzione familiare. Ha un fratello di nome Joseph Rossetti, un anno più grande, conosciuto nel panorama musicale con il nome di Josh Carter. La sua passione più grande è quella per i cavalli che coltiva facendo equitazione.

Carriera

Greta Rossetti ha da sempre avuto il desiderio di lavorare nel mondo dello spettacolo. I suoi primi passi nel mondo televisivo li muove nel 2022 partecipando all'emittente televisiva di Sportitalia in qualità di conduttrice. Nel 2023 raggiungerà il suo picco, partecipando alla trasmissione televisiva Tempation Island,in qualità di tentatrice, condotta da Filippo Bisciglia su Canale 5. Durante la sua permanenza nella trasmissione si avvicina a Mirko Brunetti, approdato sull’isola insieme alla fidanzata Perla Valtiero con la quale però, dopo 5 anni di relazione, le cose non vanno troppo bene. I tre si affermano presto come i protagonisti dell’11ª edizione del reality ed è anche grazie al triangolo da loro creato che gli ascolti di Temptation Island si rivelano un successo. A dicembre 2023 partecipa al Grande Fratello e anche qui tornerà la questione riguardo questo “triangolo amoroso”. Oggi si ritrova a giocarsi un posto per la finale del programma condotto da Alfonso Signorini.

La madre

Nelle ultime settimana Marcella Bonifacio, madre di Greta Rossetti, ha fatto molto parlare di sé. La donna attraverso i social aveva criticato pubblicamente l'avvicinamento di Sergio D'Ottavi nei confronti della figlia. Queste accuse avevano sollevato un polverone di polemiche, tanto che la madre di Greta era arrivata persino a confrontarsi in modo acceso con lo staff dello stesso D'Ottavi. Tuttavia, durante la diretta televisiva, è accaduto qualcosa di inaspettato: Marcella ha improvvisamente cambiato tono e atteggiamento.Nonostante il suo improvviso mutamento, i telespettatori sui social non hanno risparmiato critiche feroci nei confronti della donna, contro la quale si è alzato un vero e proprio polverone.

Vita privata

Greta Rossetti sembra aver avuto un flirt nel 2022 con l'ex tronista di Uomini e Donne, Eugenio Colombo. Nel 2023 ha conosciuto nella trasmissione di Temptation Island, Mirko Brunetti con il quale ha avuto una relazione che si è conclusa definitivamente con l'arrivo di Perla Vatiero all'interno della casa del GF.