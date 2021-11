Gf Vip, scandalo Fabrizio Corona: ora esce anche il nome di Manuel Bortuzzo

Martedì 2 Novembre 2021, 15:43 - Ultimo aggiornamento: 17:04

Fabrizio Corona il vero burattinaio del Gf Vip? Le voci si rincorrono da tempo prima soffuse ora sempre più forti. Nella rete del Corona-gate ci sarebbero "intappolati" Alex Belli, Soleil Sorge, Sophie Codegoni, Gianmaria Antinolfi e Francesca Cipriani. Ma ora entra in gioco anche Manuel Bortuzzo. I ben informati già prima che iniziasse la sesta edizione di questo Grande Fratello Vip vedeva Nina Moric autrice dei copioni di molti vipponi, già di sicura entrata nel loft di Cinecittà. All'interno della fiction c'erano già scritte le varie liti tra Soleil e Sophie, la caccia all'amore di Gianmaria con tanto di due di picche, l'avvicinamento di Soleil a Manuel e all'imprenditore napoletano e l'ingresso del fidanzato della Cipriani per più di una puntata. Sceneggiatura perfettamente messa in onda dai concorrenti. Ma non solo questo: ricordate il videomessaggio girato da Greta Mastroianni al suo ex Gianmaria? Beh pare che quelle immagini siano state riprese proprio dalla casa di Corona. Non solo: Greta, ex di Antinolfi, quando ha girato un filmato recapitato nella Casa all’imprenditore campano, si trovava proprio nella dimora di Corona. Fatalità forse, o forse no. A portare sotto i riflettori la questione ci ha pensato Lulù Selassiè.

APPROFONDIMENTI TV Alex Belli: matrimonio aperto con Delia? TELEVISIONE Francesca Cipriani vittima di bullismo TELEVISIONE Gf Vip, scontro infuocato tra Aldo e Alex TELEVISIONE Gf Vip, Giucas Casella ipnotizza lo studio, ma non Alfonso... TELEVISIONE Gf Vip, Giucas Casella trova l'amore (per Nina) con Iva... TELEVISIONE GF Vip, Halloween bollente: bacio hot tra Soleil e Sophie mentre... TELEVISIONE Gf Vip, Delia Duran richiama all'ordine Alex Belli dopo il... TELEVISIONE Gf Vip, Raffaella Fico torna nella casa per Soleil:... GF VIP Gf Vip, la figlioccia di Jo Squillo entra a sorpresa nella casa:... TELEVISIONE Gf Vip, tutte le bugie ai casting: da Raffaella Fico a Soleil... GOSSIP Fabrizio Corona, fuga nel Salento con la nuova fidanzata: corsa... GOSSIP Fabrizio Corona, le foto dell'arresto (Diva e donna)

Gf Vip, tutte le bugie ai casting: da Raffaella Fico a Soleil Sorge, le verità nascoste

Gf Vip, le indiscrezioni di Lulù

L'attenta principessina infatti nella notte di Halloween ha ascoltato delle dichiarazioni fatte da Alex Belli che confermerebbero tutto ciò. Lulù appena ha sentito i retroscena scomodi è andata nella stanza arancione e, ingenuamente sconvolta, ha spifferato ad altre inquiline quanto ascoltato. «Sono matti, stanno urlando ed hanno pure detto a Sophie che doveva farsi la storia con Manuel ed Alex era lì quando hanno organizzato…», ha confidato con tono agitato Lulù che ha scaturito la reazione di rabbia della sorella Clarissa. «Scusatemi, ma io non ci sto, ora vado a prendere Gianmaria», lanciatasi fuori dal letto Clari è andata da Gianmaria ma la regia del Gf Vip ha staccato le riprese evitando il polverone che la situazione avrebbe alzato.

Gf Vip, entra l'uragano Sophie Codegoni: «Sono single al 110%». Soleil depone l'ascia di guerra (forse)

Gf Vip, Corona come Ciccio Pasticcio

Altra coincidenza è la questione riguardante la permanenza temporanea nel gioco del fidanzato di Francesca Cipriani, Alessandro Rossi. L'imprenditore che ha conquistato la simpatia di Alfonso Signorini è stato infatti messo nella casa per passare qualche giorno con la sua bombastica Francesca. Una sorpresa, in teoria. Ma pare proprio che l'attore di Centovetrine sapesse già tutto. «Non sta un giorno solo» queste le parole di Alex.«No, diventa un concorrente. Te lo dico io», replicò all'epoca Bortuzzo. «Me lo aveva detto Ciccio Pasticcio. Perché li ha fatti conoscere Ciccio Pasticcio, lo sai? Hai presente di chi stiamo parlando?», aggiungeva l’attore. Quel ‘Ciccio Pasticcio’ pare sia Fabrizio Corona.

Sarà quindi realmente successo che Alex Belli prima di varcare la porta rossa dello spiatissimo reality sia entrato in quella di Corona? Di certo il nome dell'ex re dei paparazzi è sempre più presente nel loft.

La reazione di Signorini spiazza il web

Ieri, sarà sempre un caso, lo stesso conduttore del Gf Vip ha tirato in ballo Corona. A metà serata durante la diretta la Codegoni riceve la sorpresa del papà e tra lacrime e emozione non ci è sfuggita una frase di Signorini riferita al padre dell'ex tronista: «Non mi aspettavo avesse un padre così, sembra Fabrizio Corona, vabbé». Un caso? O forse una necessità comunque in qualche modo di mettere dentro il nome del paparazzo per le troppe voci che ci sono fuori dalla casa?

Per ora vista l'omertà che aleggia nel Gf Vip rimaniamo con i nostri dubbi a caccia della verità.