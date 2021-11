Gf Vip, Francesca Cipriani da bambina vittima di bullismo: «Volevo solo morire»

Lunedì 1 Novembre 2021, 23:06

Si parla con la concorrente più leggera del Gf Vip: Francesca Cipriani. Tutti la conosco per la sua esuberanza, oltre che per le sue curve ma stasera nella casa del Gf Vip Alfonso Signorini vuole mostrare un lato diverso della bombastica ex pupa. La mistery room aspetta la Cipriani tra foto di lei da bambina e emozioni forti. Fragolina la sua bambola preferita da piccola. «Eri una bambina felice?». Scoppia a piangere Francesca. «Così così, i miei genitori hanno divorziato quando avevo 7 anni e io ho sofferto di questo, a scuola le maestre dicevano che miassentavo. La mia mente era tra le nuvole. Quando c'erano problemi io dormivo per vedere se nei sogni trovavo qualcosa di meglio. Quando mi svegliavo invece mi accorgevo sempre che il mondo non è bello». Si arriva a parlare del papà. «Io ero molto legata a lui, poi sono due anni che non lo vedo per colpa del Covid lui è in America. Quando se ne è andato mi ha detto che sarebbe tornato ma io ho capito non sarebbe successo»

Gf Vip, papà Cipriani a sorpresa per Francesca

Un videomessaggio che fa letteralmente crollare la Cipriani: «Da quando sei nata hai portato felicità e spensieratezza, cantavi sempre le canzoni dei cartoni e l'amministratore del condominio ci chiamava. Andavi in giro con gli occhiali da sole anche quando pioveva. Abbiamo perso pezzi di vita insieme ma sono orgogliosa di te. Sei il regalo più bello che la vita mi ha fatto». Papà Cipriani ha voluto dire questo alla sua "bambina".

Francesca tolglie la corazza. «La cosa che mi fa pensare è che tu fin da bambina ti travestivi e vivevi in un mondo parallelo. Da quale realtà cercavi di fuggire?» torna a voler parlare dei momenti bui Alfonso.

Francesca e il bullismo

«Dal nucleo famigliare perchè erano separati. Poi dai compagni a scuola perchè mi prendeva in giro, ero cicciottella e sempre allegra e cantavo. Io volevo morire la cosa più bella per me sarebbe stata non esserci più. Buttavano gli cchiali da vista nel cestino mi tagliavano i capelli». E Francesca se le teneva per se cercando di gestire da sola il dolore per non dare preoccupazioni, ma andare a scuola era un incubo ogni giorno. «È stato un inferno. Ho ricordi brutti

Gf Vip, Francesca Cipriani sbaglia la tinta ed entra nel panico: urla e pianti per la casa, i coinquilini in allarme

L'importante messaggio per i giovani

Ora il conduttore del grande Fratello vip vuole che Francesca dia un messaggio a tutte le vittime di bullismo: «Cosa ti senti di dire ai ragazzi che vengono bullizzati: dovete essere forti il mondo è bello quanto duro e cattivo. la vita non è solo quello la vita ti ripaga dovete tener duro. Non è vero quello che dicono tutti i bambini sono belli con gli occhiali con i chili in più, la vita non è quello»