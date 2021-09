Gf Vip, tutte le bugie ai casting: da Raffaella Fico a Soleil Sorge, le verità nascoste

Lunedì 27 Settembre 2021, 20:54

Eravamo certi di sapere tutto dei 22 concorrenti del Gf Vip, tra schede di presentazione, video e racconti che ci propinano da settimane pensavamo non ci fosse più nessun segreto da svelare sui vipponi. Eppure non è così. E ogni giorno spunta fuori qualche menzogna che i ragazzi hanno raccontato pur di entrare nella casa più spiata d'Italia. Ma d'altronde, verrebbe da dire, chi non ha edulcorato un po' il proprio curriculum per guadagnarsi un posto di lavoro? A tutti sarà capitato di arricchire qua e là con esperienze più o meno veritiere la lista delle proprie competenze per fare bella figura, o forse no. Peggio ancora però è sicuramente se il "colloquio" è per entrare in un programma televisivo in prima serata. Le bugie in questo caso fioccano. Ne sanno qualcosa i redattori del Grande Fratello Vip che quest'anno si sono trovati di fronte a concorrenti molto fantasiosi e tra fidanzati omessi, professionalità inventate e percorsi di studi inesistenti si trovano ora all'interno della casa personaggi totalmente diversi da come si erano presentati.

Gf Vip, il confronto tra Soleil e la fidanzata di Gianmaria: le anticipazioni della quinta puntata

Gf Vip, le bugie ai casting

La prima tra tutte ad essere smascherata è stata Raffaella Fico. La showgirl napoletana, ex di Balotelli, nella sua clip si dice single, ma dopo qualche ora dall'ingresso nella casa il castello di bugie è crollato, per sua stessa mano. Lacrime e momenti di sofferenza hanno portato la ragazza a rivelare a Gianmaria Antinolfi che aveva nostalgia della persona che aveva lasciato fuori. La Fico infatti ha un fidanzato che la aspetta con tanto di proposta di matrimonio. La questione non era certo sfuggita ad Alfonso Signorini che dopo aver sguinzagliato i suoi giornalisti nei mesi scorsi alle calcagna dei suoi "vipponi" ha pubblicato qualche giorno fa sul suo magazine anche le foto di Raffaella con Piero Neri, l'imprenditore che da qualche mese ha rubato il cuore della giovane. «Sicuramente Raffaella ha mentito perchè sa che presentarsi ai casting da single potrebbe essere per la redazione molto più interessante per le potenziali dinamiche che una donna non accompagnata può creare», così aveva giustificato il conduttore della trasmissione l'atteggiamento della Fico. Archiviata la figuraccia, sulla casa è un via vai di aerei con dediche e rose rosse... d'altronde Raffaella non deve più nascondersi.

Tutti contro Soleil

La seconda a cui è stata tirata giù la maschera è Solei. L'influercer nel video di presentazione si racconta così: «Sono una modella, un'influencer, un'attrice e una giornalista». Così giovane eppure così completa verrebbe da dire, peccato non sia vero. Nelle ricerche fatte infatti Soleil Sorge non appare iscritta in nessun albo di giornalisti. Nè pubblicista, nè professionista della Sorge non v'è traccia. Ma allora perchè dire una cosa del genere? La bugia ha fatto infuriare i giornalisti che ora chiedono a Signorini di tirar fuori la questione e dare risposte e rettificare pubblicamente la dichiarazione della giovane, che a quanto risulta per ora non ha mai ottenuto nessuna iscrizione all'albo dei giornalisti.

Francesca Cipriani si butta a terra e urla al Gf Vip: reazione choc dopo il messaggio del fidanzato

Sophie è single?

Poi c'è il caso Sophie Codegoni. Bella, giovane, modella e single. Eccola nella sua clip, ma qualche mese fa la vedevamo nel salotto di casa Corona ed è proprio da lì che l'ex paparazzo dei vip aveva annunciato che Sophie era la sua fidanzata. Ma si sà a Fabrizio piace creare dinamiche per attirare l'attenzione, certo è che la ragazza è single e nel frattempo nella casa non perde occasione per attaccare l'ex fidanzato Matteo Ranieri conosciuto a Uomini e Donne, ma anche su questo argomento le cose non sono chiare. Matteo continua a pubblicare storie instagram in cui le da della bugiarda. Quale sarà la verità?

Gf Vip, Raffaella Fico e il regalo dal fidanzato: è subito polemica. «Eccolo l'operaio che si può permettere 100 rose»

Niente laurea per le principesse

E poi non potevano mancare nella lista delle "Pinocchie" le principesse Selassiè. Clarissa, Lulù e Jessica le ereditiere del principe d'Etiopia infatti si sono presentate come laureate in un'Università americana. La scorsa puntata però ci ha pensato una busta nera a dire la verità. Il conduttore al termine della scorsa puntata a mandato Jessica a leggere il contenuto della busta dal titolo "Le principesse non ce la raccontano giusta" e così è. «Avete detto di essere laureate, ma ieri la vostra Università ci ha chiesto una rettifica dicendo che non vi siete mai laureate presso la loro Università». I volti delle tre ragazze in un minuto sono passati dall'ironico all'imbarazzato per la figuraccia a cui sapevano erano ormai destinate. Alle richieste insistenti di Signorini di dare una spiegazione ci ha provato la sorella maggiore a uscire dall'empasse. «Infatti noi non abbiamo detto qual'era l’Università, (silenzio) abbiamo comunicato presso l’Università americana a Roma, c’è la possibilità di proseguire corsi online in America e di conseguenza» e poi di nuovo il silenzio. Ma Signorini era deciso a metterle a nudo: «Quindi siete laureate online. Con quale Università?». Le espressioni sono state le seguenti: balbettio di Jessica, voglia di eclissarsi di Lulù e risatina nevrastenica di Clarissa: «Sono tanti anni che studio online, da quando ho 15 anni, da prima della pandemia, tutta la gente che mi conosce lo sa».

Gf Vip, Adriana Volpe e Sonia Bruganelli in guerra. La moglie di Bonolis posta una foto con Magalli: «Dio li fa e poi li accoppia»

Le opinioniste e i dissapori nascosti

A quanto pare a mentire di più per ora nella casa sono le donne e la riprova sta anche nelle dinamiche burrascose tra le due opinioniste Sonia Bruganelli e Adriana Volpe. Già da tempo si parla di dissapori tra le due sempre però compostamente coperti dalle donne stesse ma è bastata una foto della Bruganelli su Instagram con Magalli per far scoppiare la lite. Una risposta immediata di Adriana che con un «Dio li fa e poi li accoppia» ha fatto alzare il polverone che sicuramente sarà argomento delle prossime puntate.

Chissà se le menzogne sono finite qua.