Gf Vip, entra l'uragano Sophie Codegoni: «Sono single al 110%». Soleil depone l'ascia di guerra (forse)

Venerdì 17 Settembre 2021, 23:28

Sophie Codegoni arriva nella casa del Gf Vip e per farle varcare la porta Alfonso Signorini pensa a un cavaliere di tutto rispetto: Alex Belli. la giovanissima influencer aveva già lanciato i suoi apprezamenti nella clip di presentazione e aveva detto: «Alex è molto bello, so che è sposato, ma è lui che deve essere fedele». Sophie che nei giorni scorsi era stata nominata da Fabrizio Corona come la sua fidanzata in realtà si è presentata nel programma come «single al 110%».

APPROFONDIMENTI TELEVISIONE GF Vip: la diretta TELEVISIONE Video CANALE 5 Video CANALE 5 Gf Vip, Alex Belli prende Manuel Bortuzzo sulle spalle e lo... CANALE 5 Stasera in tv, Gf Vip su Canale 5. Ecco chi entrerà nella... TELEVISIONE Gf Vip, le principesse Selassié e la gaffe su Katia... TELEVISIONE Gf Vip, «Raffaella Fico ha lanciato una bomba»,... NELLA CASA Katia Ricciarelli, frasi omofobe al Grande Fratello Vip. Poi... CANALE 5 GF Vip, Katia Ricciarelli rischia la squalifica per il commento... CANALE 5 GF Vip, Francesca Cipriani e il presunto gesto di Amedeo Goria... GRANDE FRATELLO Grande Fratello Vip, Raffaella Fico tra le star

Gf Vip, la moglie di Alex Belli attacca l'influencer

Le dichiarazioni della Codegoni hanno fatto sicuramente sorridere molti ma la moglie di Alex, Delia Duran che non ha preso benissimo gli apprezzamenti della 21enne. Delia Duran non ci sta e reagisce alle provocazioni delle gieffine che hanno già messo gli occhi sul marito Alex Belli. Prima le “princess” che hanno fatto sbottonare il bell’attore fino a lasciare intravedere l’addominale, poi la frecciatina di Sophie Codegoni che non è ancora entrata nella casa ma ha già fatto sapere che si fionderà su di lui. «Come ti permetti? Mio marito è entrato per la nostra famiglia!».

Sophie incontra Solei

Sophie alla vista di questi messaggi una volta entrata nella casa replica dicendo: «Da moglie ci sta, ma comunque è chi è impegnato che deve essere attento». Poi Signori va diretto sulla domanda alle due donne che già da fuori la casa sembrano essersi dichiarate guerra: Sophie e Soleil. Alfonso ci prova ad animare l'incontro, ma le due forse per parvenza forse per decenza si limitano a un semplice «Sarà bello conoscersi»

GF Vip, dallo scherzo a Katia Ricciarelli alla sorpresa per Manuel Bortuzzo: la diretta