Gf Vip, Giucas Casella trova l'amore (per Nina) con Iva Zanicchi: «Questo matrimonio si può fare»

Lunedì 1 Novembre 2021, 22:32

Una fan sfegatata di Giucas Casella arriva nella casa del Gf Vip. Iva Zanicchi ha seguito tutto il percorso dell'illusionista ed è rimasta colpita dalla storia di Nina, la sua cagnolina. Ebbene Iva vuole proporre a Giucas il suo Pippo come compagno per Nina. Afonso entra nel loft di Cinecittà per proporre a Giucas dei candidati per Nina: un alano, un barboncino gay e Pippo l'unico jack russel. E qui finalmente Giucas si illumina. «Lui è perfetto anche se non mi pare un jack russel». Alfonso scoppia a ridere: «Giucas certo che è un jack russel, è purissimo». E lo scherzo continua con la telefonata della signora Zaira, che in realtà è Iva: «Posso rimanere anche io quando si accoppieranno? Il mio Pippo è puro e dovrebbe accoppiarsi con una cagnetta pura». Giucas è inflessibile: «Signora Zaira il suo Pippo se lo può tenere, la mia Nina è purissima ed è vergine».

APPROFONDIMENTI TELEVISIONE Delia Duran richiama all'ordine Alex Belli TELEVISIONE GF Vip, Halloween bollente TELEVISIONE Michelle la figlioccia di Jo Squillo entra a sorpresa GF VIP Gf Vip, la lettera di Ainett sull'autismo: «Essere... TELEVISIONE Gf Vip, Francesca Cipriani si vendica di Giucas Casella:...

Gf Vip, è caccia al fidanzato per la cagnolina di Giucas: ma lui non approva e minaccia Signorini

Gf Vip, lo scherzo a Giucas

Poi Signorini manda l'illusionista all'occhio. Baci e botte sul vetro. Neanche fosse Francesca Cipriani, Giucas Casella si lancia sulla finestra e comincia a batterci sopra. I due si commuovono e dopo aver confermato che tra loro non c'è stato nessun flirt si salutano calorosamente (sempre con un vetro in mezzo). «Guarda che il mio Pippo ci sa fare» comincia a urlare Giucas dopo che la finestra viene chiusa. «Alfonso si può fare questo matrimonio».

Gf Vip, Francesca Cipriani si vendica di Giucas Casella: «Sei una zucca di Halloween» (e scoppia la rissa)