Gf Vip, Chico Forti scrive a Jo Squillo: «A breve ti stringerò la mano». La dj interrompe lo sciopero della fame

Martedì 19 Ottobre 2021, 01:14

Jo Squillo è sicuramente entrata nella casa con un obiettivo: portare l'attenzione dell'opinione pubblica su temi forti. Quello per cui si sta battendo ora all'interno della casa del Gf Vip è sul caso di Chico Forti. Quella di Enrico, meglio noto come Chico, Forti è una storia particolarmente contorta e sulla quale vengono riaccesi i riflettori anche grazie all’intervento di Jo Squillo. Forti, velista e produttore televisivo italiano, negli Anni Novanta riuscì a fare fortuna negli Stati Uniti. Tutto però è cambiato il 15 febbraio 1998, quando Chico viene arrestato con l’accusa di aver ucciso Dale Pike, figlio di Anthony Pike. Nonostante i dubbi sulla sua colpevolezza, due anni dopo una giuria lo ha ritenuto il solo responsabile dell’omicidio «oltre ogni ragionevole dubbio» e da oltre venti anni si trova in un carcere degli Stati Uniti dove sta scontando l’ergastolo. sarebbero molte le lacune relative al caso Forti, venute alla luce anche grazie all'inchiesta iniziata da Le Iene. Per la svolta Chico forti dovrà aspettare il 23 dicembre 2020. L’annuncio da parte del ministro degli Esteri italiano Luigi Di Maio, al termine di un intenso lavoro diplomatico tra Italia e Usa: il governatore della Florida, Ron DeSantis, ha accolto con riserva l’istanza di Chico di potersi avvalere dei benefici previsti dalla Cedu ed essere quindi trasferito in un carcere italiano dove avrebbe finito di scontare la sua pena. Da allora sono però trascorsi quasi dieci mesi ed al momento sulla data del suo ritorno in Italia non ci sarebbe ancora alcuna novità. Ecco perchè Jo Squillo torna sull'argomento inziand nella casa uno scipero della fame.

Gf Vip, il messaggio della Farnesina

Alfonso Signorini glielo aveva promesso che un blocco del programma sarebbe stato riservato a questo caso, e così è stato. La Farnesina ha risposto al sollecito del Gf Vip mandando un comunicato: «La Farnesina continua a perseguire con il massimo impegno ogni possibile canale che possa condurre a una soluzione di questa vicenda. In questi giorni si stanno intrecciando dei contatti ad alto livello che dovrebbero favorire il ritorno in Italia di Chico Forti». Si dice soddisfatta la dj che però ha un'altra buona notizia da parte di Signorini. Forti ha mandato una lettera: «Alfonso non ho la fortuna di conoscerti personalmente, è doveroso esprimenrti la più sincera gratitudine - poi un messaggio anche per Jo - A breve ti stringerò spero la mano con un abbraccio, grazie per il sangue fresco che mi avete iniettato nelle vene, Chico»

Jo interrompe lo sciopero della fame

A questo punto il conduttore del Gf chiede a Jo di interrompere lo sciopero della fame. «Il gioco in cui ti inserisci partecipando al Gf è un po' distonico rispetto alla cornice in cui ti trovi, anche perchè richiede una costante assistenza medica che non possiamo fornirti». La Squillo accetta capendo le motivazioni e ringraziando ersonalmente Alfonso.

