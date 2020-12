Chico Forti scrive al ministro Di Maio: «Avete realizzato un'impresa impossibile»

Chico Forti, condannato per omicidio negli Stati Uniti e a breve atteso al rientro in Italia, ha scritto al ministro degli Esteri Luigi Di Maio e al suo capo di gabinetto, Ettore Sequi. «Avete realizzato un'impresa dai più considerata impossibile», queste le parole di Forti, che è stato detenuto in Florida per vent'anni con una condanna all'ergastolo. «Alla fine ha prevalso il valore degli italiani. Sono orgoglioso, sono fiero, di non aver mai smesso di credere nella mia Terra. Con voi l'Italia è cambiata o siamo diventati delle persone migliori, perché uniti siamo riusciti a realizzare un miracolo, diplomatico ed umano», così Forti. Già il 23 dicembre, in un tweet, la Farnesina ha fatto sapere del suo imminente rientro in Italia: subito il ministro Di Maio aveva ringraziato l'ambasciatore italiano negli Stati Uniti, Armando Varricchio. «Chico Forti tornerà in Italia. Grazie a tutta la Farnesina e all’Ambasciatore Varricchio per il grande lavoro diplomatico», queste le parole del ministro.

APPROFONDIMENTI USA Chico Forti, lo zio: «Gli hanno rubato gli anni più... PERSONE Chico Forti, italiano condannato all'ergastolo in Florida per omicidio INVISTA Liberazione Chico Forti, la manifestazione in piazza Montecitorio ad...

🔴 #ChicoForti tornerà in Italia. Grazie a tutta la Farnesina e all’Ambasciatore Varricchio per il grande lavoro diplomatico.

➡️ https://t.co/sf9s13XBgg — Luigi Di Maio (@luigidimaio) December 23, 2020

© RIPRODUZIONE RISERVATA