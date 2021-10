Lunedì 18 Ottobre 2021, 16:29

Lo sciopero della fame organizzato al Grande Fratello Vip da Jo Squillo per avere notizie su Chico Forti ha trovato proseliti in Sophie Codegoni e Raffaella Fico. Queste ultime, tuttavia, sono state scoperte dai telespettatori a mangiare di nascosto dalla cantante ed attivista. foto: Ufficio Stampa Mediaset; music: "Summer" from Bensound.com

