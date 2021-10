Gf Vip, Miriana è amore con Nicola? Ma Signorini ha dubbi sulla Trevisan: «Fuori c'è un B. che ti sta aspettando?»

Lunedì 18 Ottobre 2021, 23:04 - Ultimo aggiornamento: 23:07

Sembrava fosse amore e invece... non possiamo ancora concludere la frase ma tra Nicola Pisu e Miriana Trevisan sembra essere arrivato già lo stallo. Mentre il figlio della Mirigliani si dichiara la ex di pago non se la sente di andare avanti. «Mi sono innamorato di te» questo il messaggio che Nicola ha scritto a Miriana, anzi che ha provato a scrivere perchè la ex di Non è la Rai ha voluto frenarlo e fargli cancellare parte della parola innamorare. Nella casa crescono i dubbi di tutti. Mentre Nicola spinge la'ccelleratore Miriana quindi tira il freno a mano. Alfonso Signorini però chiede spiegazioni: «Di cosa hai paura?» Miriana non si tiene: «Delle telecamere, dell'età». Ma tu sei attratta da lui: «Si». E Alfonso incalza: «Ma se fossi stata fuori dalla casa ci saresti già stata? ops nel senso uscita»

Gf Vip, Miriana e il flirt con Nicola: «Ho fatto un patto (fuori dalla casa) che mi frena»

Gf Vip, i dubbi su Miriana

Poi il conduttore chiama nel confessionale Miriana per capirci qualcosa in più: «Non è che questa tua ritrosia sia legata a una promessa che hai fatto a una persona che è fuori dalla casa che ti aspetta e ha preso delle scelte importanti per te?»

Miriana tentenna: «Ti dico la verità sincera non so di chi parli, su Roma avevo un flirt che è finito e la situazione è chiara»

E Alfonso incalza: «Non conosci nessun Bruno? Io mi fido di quello che dici però sappi che fuori si dice altro. Per me l'importante è che ti senti libera lì dentro. Se è come dici tu, lasciati andare».

