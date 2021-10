Gf Vip, ingressi a sorpresa per Aldo e Katia: le anticipazioni dell'undicesima puntata

Lunedì 18 Ottobre 2021, 19:16

Undicesima puntata del Grande Fratello Vip. Torna stasera alle 21.40 su Canale 5 il reality show condotto da Alfonso Signorini con l'aiuto di Adriana Volpe e Sonia Bruganelli nel ruolo di opinioniste. Quattro i concorrenti in nomination: Soleil Sorge, Raffaella Fico, Sophie Codegoni e Miriana Trevisan. Nessuna di loro però abbandonerà la casa del Gf Vip stasera, ma sarà il pubblico a decidere la propria preferita tra le 4 vippone che a sua volta decreterà le due persone (tra le tre rimaste al televoto) da mandare in nomination definitiva. Venerdì sarà quindi il giorno in cui una delle gieffine dovrà abbandonare la casa e raggiungere Alfonso nello studio di Cinecittà. I sondaggi danno come papabile preferita del pubblico Soleil, che è sempre più apprezzata (fuori dalla casa del Gf) per la sua schiettezza. Se sarà la Sorge a essere la più votata è probabile quindi che la sfida finale sarà tra Raffaella e Sophie (che la Sorge ormai non sopporta proprio).

Gf Vip, chi andrà in nomination?

Ma non solo nomination, anche sorprese e amori. Saranno Aldo Montano e Katia Ricciarelli i protagonisti stasera di due ingressi emozionanti. Per l’ex schermidore e la cantante lirica sarà il momento di rincontrare le persone che più di tutte hanno segnato in positivo la loro vita. Non è chiaro però se per Aldo la sorpresa sarà la moglie Olga Plachina e su Katia non c'è nessuna indiscrezione che ci lascia anticipare nulla.

Due nuove coppie nella casa?

Al centro della puntata si parlerà anche dei nuovi amori e delle antipatie. Dopo il sentimento naufragato tra Manuel Bortuzzo e Lulù Selassié a far risperare in una rinascita dell'amore nella casa del Gf Vip ci hanno provato 4 vipponi: la coppia Miriana Trevisan e Nicola Pisu e la neonata Sophie Codegoni e Gianmaria Antinolfi. Ma nessuno dei 4 convince il pubblico. Tra una Miriana che lancia il sasso, con continue effusioni a Nicola, e poi nasconde la mano, mettendo avanti la problematica della differenza d'età, e una Sophie che dopo aver dato a Gianmaria del "bamboccio" senza carattere si è beccata una dichiarazione in diretta dell'imprenditore (dopo che lui aveva ovviamente lasciato la fidanzata Greta, sempre in diretta nazionale of course) ma ora ci ripensa e dice che tra loro non ci sarà mai nulla. Niente sembra proprio che quest'anno nella casa più spiata d'Italia nessuno sia predisposto a iniziare una relazione.

Tutti contro Manila

Gli animi, dopo la scorsa puntata, continuano a essere caldi e le liti sono le protagoniste indiscusse. Ora il bersaglio sembra essere Manila Nazzaro. Venerdì la ex Miss ha difatti nominato Raffaella, mettendola così a rischio eliminazione, sua "grande" amica. La motivazione? «Credo che tra tutti i concorrenti lei se dovesse uscire sarebbe quella che ne soffrirebbe meno perchè ha voglia di raggiungere i suoi affetti». Ma la showgirl napoletana rimane sbigottita da queste parole: «Non le ho mai chiesto di essere votata, anzi. E meno male che eravamo amiche». Voto che ha lasciato in realtà tutti senza parole e dalle principesse a Soleil i commenti e i contrasti non sono mancati.

L'appuntamento per l'undicesima puntata del Gf Vip è stasera alle 21.40 su Canale 5.