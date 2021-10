Gf Vip, Olga Plachina e le parole per Aldo Montano: «Vai avanti così e divertiti anche con le ragazze, ma stai attento...»

Lunedì 18 Ottobre 2021, 22:35

La puntata inizia con la sorpresa per Aldo Montano. Il campione di scherma ha incontrato la moglie Olga Plachina. La 24enne russa, che nonostante i 16 anni di differenza gli ha rubato il cuore. Modella, atleta e mamma. Bionda, fisicata e giovanissima. i due ragazzi si sono conosciuti in Russia e dopo soli due anni si sono sposati in Siberia. Olimpia e Mario jr i bimbi di cui Olga e Aldo sono genitori. E Alfonso Signorini stasera vuole raccontare la loro storia. «Ti conosciamo come campione e sciupafemmine ma ora voglio parlare della donna che ti ha cambiato la vita». Aldo imbarazzato racconta come si sono conosciuti. «Al termine di una gara in Russia siamo andati in un locale e lì c'era Olga. Siamo stati tutta la notta a "parlare" con google traslete perchè lei non parlava inglese e io non russo. Quella sera non ci siamo neanche baciati. Ci siamo scambiati il telefono, io la buttavo per le lunghe, lei fece una mossa perfetta mi bloccò ovunque, ho passato un'estate bella da un lato con la mia famiglia , brutta dall'altra. Riesco a ritrovare l'amica chiedendole di darmi una mano. Una mattina ricompare la sua foto su whatsapp e da allora ho ripreso tutto». Poi un video delle immagini più belle. Quelle della famiglia tutte per Aldo. La piccola Olimpia gli manda un messaggio: «Vinci». E dopo le lacrime Aldo viene mandato in giardino. Ad aspettarlo la bellissima moglie. Anzi no, Alfonso prova a fargli uno scherzo ma parte il freeze.

Gf Vip, Olga e le parole per Aldo

«Mi manchi tanto, manchi anche ai tuoi figli, ma devi andare avanti così come stai facendo perchè sei campione non solo della scherma ma anche della vita. Ti volevo dire che devi andare avanti, hai vicino a te belle persone e divertirti con le ragazze, però stai attento è ....». Stop freeze. «Sei bellissima, non sei incinta vero?», sorride il campione alludendo alla "fidanzata" di Amedeo Goria.

Alfonso entra cercando di eliminare un po' di imbarazzo che c'è tra i ragazzi: «Cosa ti ha fatto innamorare di quest'uomo?»

Olga spiazza tutti: «A prima vista non mi è piaciuto». la spiega meglio Aldo la questione: «La amica che ci ha presentato era innamorata di me e forse ha convinto Olga».

E cerca di portare del romanticismo Signorini in quest'incontro: «Quale è il momento della giornata in cui ti manca di più?» e Olga risponde sinceramente: «La sera quando andiamo a letto perchè lui metteva a letto Olimpia e le raccontava storie io ora sono in difficoltà con due bambini». Aldo sperava la risposta fosse «Mi manca quando vado a letto perchè è molto focoso». L'incontro finisce con una grande risata.

