Gf Vip, Sophie provoca Manuel: «Dai baciamoci di fronte a Lulù e Gianmaria»

Chi è stato abituato a sognare insieme ai concorrenti del Grande Fratello per gli amori nati nella casa più spiata d'Italia quest'anno sembra proprio dover rimanere a bocca asciutta. I primi a far ben sperare erano stati Manuel Bortuzzo e Lulù Selassiè. La principessa con un passato travagliato e una promessa del nuoto che a causa di un incdente in cui si è trovato coinvolto è su una sedia a rotelle. Una storia che ha appassionato milioni di telespettatori, ma che dopo sole 3 settimane è naufragata. Poi ci stanno provando Miriana Trevisan e Nicola Pisu, ma i freni della ex di Non è la Rai stanno facendo spegnere ogni seranza. E per ultimi, anche in ordine cronologico, ci sono stati Sophie Codegoni e Gianmaria Antinolfi. Lei modella ed ex tronista che ha rifiutato più di 400 corteggiatori, lui imprenditore che si definisce playboy ma che non riesce a tirar fuori il carattere. E pure tra loro è finita prima ancora di nascere. Insomma sembra proprio che questa undicesima edizione del Gf Vip sia resa viva solo dalle liti. Ma nulla è perso. Perchè mentre Sophie ha dato lo stop a Gianmaria e Manuel ha allontanato in modo categorico Lulù i due vipponi sembrano sempre più vicini. Sophie e Manuel restano quindi single e gli sguardi di intesa e le battutine maliziose fioccano. Aveva forse ragione Lulù quindi a dubitare della vicinanza dell'ex tronista al suo Manuel?

Gf Vip, la provocazione di Sophie a Manuel

Situazione non chiara neanche ad Alfonso Signorini che infatti la scorsa puntata ha interpellato l'ex nuotatore proprio su questa "amicizia". Manuel però ci ha tenuto a precisare che nutre un grande affetto per Sophie e che la ritiene una bellissima ragazza ma nulla di più. Parole che sono sembrate poco convincenti visto che mentre manuel parlava si sentiva addosso gli occhi di Lulù che è sempre stata gelosissima di Sophie.

Ieri però, durante la festa a tema, Sophie si è rivolta alla regia e ha chiesto la canzone "Come un pittore" e dopo qualche sguardo complice, la ragazza si è rivolta a Manuel e ha detto: «Dai, baciamoci davanti a Lulù e Gianmaria».

Che alla ex dama di Uomini e donne piacesse provacare è cosa ormai nota ma così pare proprio troppo. Manuel dal canto suo ha risposto solo con un sorriso. Ma non i due vipponi ce la raccontano giusta. Questa "coppia" piace molto ai telespettatori e non solo. Anche il papà dell'ex nuotatore ha voluto dire la sua sulla modella milanese. «Manuel e Sophie Codegoni? Lui ha sempre avuto ragazze bellissime vicino e Sophie è una bellissima ragazza, ma non devo dirlo io: ciò che è bello deve dirlo lui, non è bello ciò che è bello ma è bello ciò che piace. Non è facile stare con lui, bisogna ragione a lungo termine. Manuel è uno sciupafemmine e lo è sempre stato», ha detto Franco Bortuzzo. Nel frattempo Sophie ha dichiarato che a lei sono sempre piaciuti i ragazzi con i tatuaggi e che per questo motivo, anche, Gianmaria non era proprio il suo tipo, ma Manuel di tatuaggi ne ha diversi....

