Domenica In, le anticipazioni di domenica 11 dicembre: chi sono gli ospiti di Mara Venier e a che ora inizia il programma

Come ogni domenica domani 11 dicembre tornerà Mara Venier con la sua Domenica In su Rai 1. A causa dei mondiali in Qatar però anche questa settimana verrà trasmessa in una versione piu' "light" del silito. L'appuntamento resta sempre alle 14 ma finirà alle 15.30 per dare la linea all'Eurovision junior.

Verissimo, tutti gli ospiti di sabato 10 e domenica 11 dicembre: le anticipazioni del talk show di Silvia Toffanin

Domenica in, tutti gli ospiti di domenica 11 dicembre

Nel salotto della domenica di Rai 1 tanto divertimento e musica, a partire dalla famiglia Bocelli fino ad arrivare a Fabrizio Moro. Stando alle anticipazioni infatti il talk show aprirà proprio con i Bocelli. A "casa" di Zia Mara arriveranno Andrea, Matteo e Virginia Bocelli, che si racconteranno a cuore aperto e presenteranno il loro ultimo album dal titolo ‘A family Christmas’.

Domenica in, gaffe di Claudio Bisio con Mara Venier. Lei: «Sei magro», lui: «Non posso dire altrettanto». La reazione della conduttrice

Da non perdere sicuramente l'intervista a Drusilla Foer, l’apprezzatissima co-conduttrice dello scorso Festival di Sanremo ormai diventato uno dei volti popolari.

Torna anche Fabrizio Moro per lanciare il singolo e il tour e anche Shel Shapiro con la sua band.