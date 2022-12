Domenica In, gli ospiti della puntata di oggi di Mara Venier: orario e anticipazioni

Oggi Domenica 4 dicembre, dalle ore 14 alle ore 15.35 su Rai1, andrà in onda la 12a puntata di Domenica In. Dopo lo stop della scorsa settimana in cui il programma non è andato in onda per lasciare spazio ai Mondiali in Qatar, oggi nel salotto di Mara Venier la carrellata di ospiti sè già pronta. Sarà una puntata tagliata visto che , sempre Si inzierà dal solito spazio dedicato alle star di Ballando con le Stelle, ma poi ci sarà spazio alle storie e alla musica.

Domenica In, le anticipazioni di oggi

Claudio Bisio e Vittoria Puccini saranno in studio per presentare il loro Claudio Bisio nuovo film ‘Vicini di casa’, uscito nelle sale il 1° dicembre per la regia di Paolo Costella. Oltre ai due protagonisti da zia Mara ci saranno anche Valentina Lodovini e Vicinio Marchioni.

Ci sarà anche Michele Placido che presenterà il suo film ‘Orlando’, per la regia di Daniele Vicari, con lui in studio anche la giovanissima attrice Angelica Kazankova.

Gli ospiti

Poi dal cinema si passa alla musica e oggi domenica 4 dicembre secondo le anticipazioni in studio ci saranno Irama e Shel Shapiro Spazio. L'ex scoperta di Amici presenterà il suo nuovo singolo “Ali”. Mentre Shel Shapiro, torna su Rai 1, accompagnato dalla sua band per cantare il brano “Troppa realtà” contenuto nel suo nuovo album di Natale.