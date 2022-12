Domenica In, Andrea Bocelli in tour mondiale con i figli Matteo e Virginia (10 anni): «La scuola? Invio i compiti ai prof e loro li rimandano corretti»

Andrea Bocelli è ospite di Mara Venier a Domenica In con i figli Matteo, di 25 anni, e Ginevra. di 10 anni. I tre si esibiscono in studio con Feliz Navidad incantando il pubblico di Rai1, per presentare il nuovo album "A Family Christmas".

Bocelli, la figlia Virginia e la scuola

«Finalmente ho potuto lavorare in giro per il mondo con la mia famiglia invece di partire da solo. Ogni volta che arrivava il momento dei saluti era molto triste», racconta Andrea Bocelli. «Volevamo portare nel mondo il messaggio della famiglia».

La figlia minore di Andrea Bocelli ha solo dieci anni ma è dotata di un talento prodigioso ereditato dal padre: Virginia sa suonare, sa cantare, sa recitare. «E' sempre divertente andare in giro per il mondo con la mia famiglia», dice. «Immagino gli dispiaccia molto non andare a scuola», ironizza Andrea Bocelli tra le risate del pubblico.

Ma come poter frequentare la scuola se si è in tour mondiale? «Ora sono in prima media faccio i compiti li mando e i professori me li correggono», spiega la piccola.

Matteo Bocelli, il primogenito, ripercorre poi i primi lavori a fianco del padre. «Nel 2018 il primo lavoro con papà, quando siamo stati ospiti a Sanremo». Fidanzate? «Lui è un ragazzo più serio di me», spiega Andrea suscitando le risate di Mara Venier.

Andrea Bocelli: «Mi dissero che avrei potuto cantare solo ai matrimoni»

Andrea Bocelli ripercorre gli inizi della sua carriera: «Mia madre andava in giro con le cassette, i discografici le dicevano: suo figlio si deve mettere l'anima in pace, massimo andrà a cantare ai matrimoni. Poi dal cielo a un certo punto hanno deciso che doveva andare così», racconta. «Avevo 18 anni e non mi prendeva in considerazione nessuno, nemmeno le ragazze».

L'esibizione davanti alla Regina e l'amicizia con Sara Ferguson

L'esibizione davanti alla Regina? «La prima volta mi emozionò abbastanza perché cantai in Buckingham Palace, la Regina era a due metri da me in prima fila e un po' mi inquietava. Ho incontrato anche King Carlo, ma col mio inglese non posso troppo approfondire», confessa. «Sono invece molto amico di Sara Ferguson», aggiunge.

Sanremo 2023, Amadeus: «I big sul palco, ma solo in gara»

«Faccio finta di parlare inglese»

Andrea Bocelli non nasconde le sua difficoltà nel parlare inglese, nonostante la sua vita «passata in tour»: «Io faccio finta di parlare in inglese - afferma - Quando Virginia aveva 5 anni e le parlavo in inglese lei mi rispondeva in italiano. Gli chiesi: perché mi parli in italiano? Mi rispose: tanto tu di inglese non capisci niente»