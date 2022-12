Verissimo, prima intervista di coppia per Ida e Alessandro (e l'ex dama parla di Riccardo): «È stato un amore immenso, non rinnego nulla»

Lui è arrivato a Uomini e Donne a febbraio e anche se la strada non è stata sempre in discesa ora per Alessandro Vicinanza e Ida Platano il futuro è da tracciare insieme. In questi mesi i due hanno preso vie diverse ma poi si sono ritrovati, neanche il passato che ha bussato alle porte di entrambi è riuscito a dividerli. Ora nonostante le difficoltà i due sono pronti ad affrontare tutto mano nella mano. Ne hanno parlato a Verissimo per la loro prima intervista di coppia.

Verissimo, la love story tra Ida e Alessandro

«Io sentivo che piu' andavo avanti e piu' crescevano le mie emozioni», per Ida il momento di uscire dal programma è arrivato quando ha sentito troppo la mancanza del suo corteggiatore. La prima volta però le cose non erano andate bene, come ricorda Silvia Toffanin. «Io sono sceso per lei nel programma, ma ho avuto paura e non ero pronto, ma quando mi stava di fronte per me era una sensazione fortissima». Alessandro parla delle sue sensazioni.

Ida parla del suo ex Riccardo

Poi a maggio nello show di Maria De Filippi torna anche Riccardo Guarnieri, grande amore di Ida e lì le cose sono crollate di nuovo tra lei e Alessandro. «È stata una storia molto forte, non rinnego nulla di quello che ho provato. I miei sentimenti erano veri. Quando è rientrato Riccardo le sensazioni che avevo non erano passate del tutto, quindi abbiamo provato a darci un’altra possibilità, ma le cose non sono andate. Secondo me, caratterialmente non ci siamo trovati. È stata una storia molto travagliata, ma quell’amore immenso l’ho vissuto ma ora posso dire che è passato. È stato bellissimo viverlo, nel bene o nel male, ma è stata una storia forte. In quel momento volevo un figlio da lui. I sentimenti non erano finti, erano veri e l’amore è stato grande».

Zitta zitta Ida Platano si fa la seconda intervista a #Verissimo adesso col suo Alessandro. Si deve dire che negli anni alcuni personaggi di #UominieDonne come Ida, come Gemma, hanno conquistato il pubblico. — Christian Lepore (@chrislep_) December 4, 2022

E continua a parlare Ida, con la sua scelta a fianco, di Riccardo: «La vita va avanti, ho voltato pagina». Al momento della scelta in studio c'era anche Guarnieri. «In quel momento sono spariti tutti, c’era e c’è solo lui. Poi l’ho guardato da casa e mi sono emozionata, in quel momento ero talmente sicura che non vedevo più nessuno. Le facce le ho viste da casa».

Dal web aumentano i dubbi

Ma dal web non ci credono, e sono certi che l'ex dama siciliana tornerà da Riccardo e che stia sfruttando la situazione solo per visibilità. «Ida Platano quest'anno è uscita da #uominiedonne pulita ed innamorata (per finta) così da poter andare al #gfvip del 2023, sicuro 100%. Altrimenti non si spiegano gli screen delle loro videochiamate, come se interessasse a qualcuno che si sentono quotidianamente». I Twitter sono al veleno.

Ida Platano quest'anno è uscita da #uominiedonne pulita ed innamorata (per finta) così da poter andare al #gfvip del 2023, sicuro 100%.

Altrimenti non si spiegano gli screen delle loro videochiamate, come se interessasse a qualcuno che si sentono quotidianamente. pic.twitter.com/EUYh2B9X1b — 🥑Avocado Addicted🥑 (@Nonnohyunmrd) December 2, 2022

Nel parterre delle donne al momento della scelta c'era anche Roberta Padula, ex liason di Alessandro: «È stata una bella conoscenza, ma non ero pronto a uscire con lei, il mio cuore stava da un'altra parte».

Le parole dell'ex dama sul figlio

Messo il passato alle spalle ora Ida e Alessandro ricordano il primo appuntamento. «Mi ha portata in un ristorante bellissimo e mi ha fatto ridere tutta la sera», e per l'ex dama di Uomini e Donne la leggerezza è fondamentale. Per lei che ha avuto una vita difficile che ha cresciuto da sola un figlio, che ora ha 12 anni, è arrivato il momento di ritrovare la felicità. «Samuele è il mio gioiello, mi ha aiutato molto in alcuni momenti - Ida non riesce a smettere di piangere parlando del figlio - continuava a dirmi non piangere ci sono io». Oggi Samuele è felice per la mamma, ha sentito Alessandro al telefono. «Ora mi dice "mamma sono felice perché tu sei felice"».

Alessandro e la malattia

Ora è il momento per lui di raccontare qualcosa in piu' di se. Alessandro ha una malattia autoimmune. «Sono spesso sotto controllo con le analisi devo tenere le mie emozioni sotto controllo, mi è stata diagnosticata una malattia cronica autoimmune che colpisce le piastrine nel sangue»

Ha passato otto mesi in ospedale, la prima volta «è scoppiata a 16 anni e poi di nuovo 7 anni fa». Quell'esperienza ad Alessandro lo ha cambiato molto: «Ho visto la sofferenza vera, io so che la mia malattia non è mortale ma non per tutti è così». L'ex di Uomoni e Donne è affetto da una rarissima malattia che colpisce il sangue e si chiama porpora trombocitopenìca autoimmune. Ma ora sono in due ad affrontare tutto insieme e Ida è pronta a continuare a guardare con quel sorriso, che lo ha conquistato, il suo Alessandro.